

*08:21JST 6/24

[強弱材料]

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（14271.73、+18.46）

・1ドル110円90-00銭

・SOX指数は上昇（3197.22、+11.79）

・VIX指数は低下（16.32、-0.34）

・米原油先物は上昇（73.08、+0.23）

・海外コロナワクチン接種の進展

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（28874.89、-9.24）

・NYダウは下落（33874.24、-71.34）

・シカゴ日経先物は下落（28720、大阪比-90）

・米長期金利は上昇

・米国の早期利上げ懸念

・コロナ変異種の相次ぐ出現

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・企業向けサービス価格指数（5月）

・スーパーマーケット売上高（5月）

・月例経済報告（6月）

・黒田日銀総裁が信用金庫法制定70周年記念全国大会であいさつ

・ベイシス、HCSホールディングス、アルマード、セレンディップ・ホールディングス

の4銘柄が新規上場

・独IFO企業景況感指数（6月）

・英イングランド銀行（英中国央銀行）が政策金利発表

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米卸売在庫（5月）

・米耐久財受注（5月）

・米国内総生産（GDP）確定値（1-3月）

・米FRBがストレステスト結果発表

・欧州中央銀行（ECB）経済報告

・欧州連合（EU）首脳会議（25日まで）《ST》