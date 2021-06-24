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6/24の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:21JST 6/24
[強弱材料]
強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（14271.73、+18.46）
・1ドル110円90-00銭
・SOX指数は上昇（3197.22、+11.79）
・VIX指数は低下（16.32、-0.34）
・米原油先物は上昇（73.08、+0.23）
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（28874.89、-9.24）
・NYダウは下落（33874.24、-71.34）
・シカゴ日経先物は下落（28720、大阪比-90）
・米長期金利は上昇
・米国の早期利上げ懸念
・コロナ変異種の相次ぐ出現
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ
留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・企業向けサービス価格指数（5月）
・スーパーマーケット売上高（5月）
・月例経済報告（6月）
・黒田日銀総裁が信用金庫法制定70周年記念全国大会であいさつ
・ベイシス、HCSホールディングス、アルマード、セレンディップ・ホールディングス
の4銘柄が新規上場
・独IFO企業景況感指数（6月）
・英イングランド銀行（英中国央銀行）が政策金利発表
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米卸売在庫（5月）
・米耐久財受注（5月）
・米国内総生産（GDP）確定値（1-3月）
・米FRBがストレステスト結果発表
・欧州中央銀行（ECB）経済報告
・欧州連合（EU）首脳会議（25日まで）《ST》
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