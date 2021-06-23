ＦＲＯＮＴＥＯ　大幅反発、創薬支援AI「Cascade Eye」で特許査定通知を受領／新興市場スナップショット



*12:50JST <2158> ＦＲＯＮＴＥＯ 1120 +94

大幅反発。創薬支援AI「Cascade Eye」に関する特許査定通知を日本の特許庁から受領したと発表している。Cascade Eyeは自然言語解析AIエンジンを用いて論文情報や医療情報を解析し、分析対象としたい疾病に関連する分子や遺伝子を経路図状に表示するAIシステム。分子間・遺伝子間の関係性を可視化し、創薬研究でのターゲット探索プロセスを効率化させるとしている。既に複数の製薬企業や大学などに導入されているという。《TY》