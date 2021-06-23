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NY原油：弱含みで72.85ドル、利食い売りが増える
記事提供元：フィスコ
*07:31JST NY原油：弱含みで72.85ドル、利食い売りが増える
NY原油先物8月限は弱含み（NYMEX原油8月限終値：72.85 ↓0.27）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物8月限は、前営業日比-0.27ドルの72.85ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは72.47ドル-73.47ドル。ニューヨーク市場の序盤にかけて72.47ドルまで下げた後、73.47ドルまで戻したが、利益確定を狙った売りが入ったことで72.54ドルまで下げる場面があった。《FA》
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