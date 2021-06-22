

*07:29JST NY原油：続伸で73.12ドル、欧米株高を意識した買いが入る

NY原油先物8月限は続伸（NYMEX原油8月限終値：73.12 ↑1.83）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物8月限は、前営業日比+1.83ドルの73.12ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは70.78ドル-73.28ドル。アジア市場で72.05まで買われた後、ニューヨーク市場の序盤にかけて70.78ドルまで下落したが、欧米株高を意識した買いが入り、原油先物は73.28ドルまで反発。時間外取引では73ドルを挟んだ水準で推移した。《FA》