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今日の注目スケジュール：豪小売売上高、米ニューヨーク連銀総裁が講演、欧ラガルド欧州中央銀行総裁が欧州議会に出席など

2021年6月21日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪小売売上高、米ニューヨーク連銀総裁が講演、欧ラガルド欧州中央銀行総裁が欧州議会に出席など
＜国内＞
10:00　野村HDが株主総会


＜海外＞
10:30　中・1年物貸出金利(6月)　3.85％　3.85％
10:30　中・5年物貸出金利(6月)　4.65％　4.65％
10:30　豪・小売売上高(5月)　0.5％　1.1％
27:00　ブ・貿易収支(週次)(6月20日まで1カ月間)　　27.75億ドル


米・セントルイス連銀総裁が講演

米・ニューヨーク連銀総裁が講演

欧・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁が欧州議会に出席


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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