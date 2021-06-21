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今日の注目スケジュール：豪小売売上高、米ニューヨーク連銀総裁が講演、欧ラガルド欧州中央銀行総裁が欧州議会に出席など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪小売売上高、米ニューヨーク連銀総裁が講演、欧ラガルド欧州中央銀行総裁が欧州議会に出席など
＜国内＞
10:00 野村HDが株主総会
＜海外＞
10:30 中・1年物貸出金利(6月) 3.85％ 3.85％
10:30 中・5年物貸出金利(6月) 4.65％ 4.65％
10:30 豪・小売売上高(5月) 0.5％ 1.1％
27:00 ブ・貿易収支(週次)(6月20日まで1カ月間) 27.75億ドル
米・セントルイス連銀総裁が講演
米・ニューヨーク連銀総裁が講演
欧・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁が欧州議会に出席
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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