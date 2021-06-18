

*08:12JST 6/18

[強弱材料]

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（14161.35、+121.67）

・シカゴ日経225先物は上昇（29125、大阪比+125）

・SOX指数は上昇（3231.71、+30.71）

・VIX指数は低下（17.75、-0.40）

・米長期金利は低下

・海外コロナワクチン接種の進展

・日銀による金融緩和の長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（29018.33、-272.68）

・1ドル110円20-30銭

・NYダウは下落（33823.45、-210.22）

・米原油先物は下落（71.04、-1.11）

・コロナ変異種の相次ぐ出現

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・「会社四季報・夏号」発売

・消費者物価指数（5月）

・日銀政策委員会金融政策決定会合（2日目）

・黒田日銀総裁の記者会見

・Enjinが東証マザーズに新規上場

・英小売売上高（5月）

・独生産者物価（5月）

・ユーロ圏経常収支（4月）

・欧州連合（EU）財務相理事会《ST》