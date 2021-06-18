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記事提供元：フィスコ
*08:12JST 6/18
[強弱材料]
強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（14161.35、+121.67）
・シカゴ日経225先物は上昇（29125、大阪比+125）
・SOX指数は上昇（3231.71、+30.71）
・VIX指数は低下（17.75、-0.40）
・米長期金利は低下
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀による金融緩和の長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（29018.33、-272.68）
・1ドル110円20-30銭
・NYダウは下落（33823.45、-210.22）
・米原油先物は下落（71.04、-1.11）
・コロナ変異種の相次ぐ出現
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ
留意事項
・「会社四季報・夏号」発売
・消費者物価指数（5月）
・日銀政策委員会金融政策決定会合（2日目）
・黒田日銀総裁の記者会見
・Enjinが東証マザーズに新規上場
・英小売売上高（5月）
・独生産者物価（5月）
・ユーロ圏経常収支（4月）
・欧州連合（EU）財務相理事会《ST》
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