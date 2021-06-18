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記事提供元：フィスコ
*07:45JST 大阪金見通し：下落か、米金融緩和の縮小観測意識へ
大阪取引所金標準先物 22年4月限・夜間取引終値：6285円（前日日中取引終値↓168円）
・想定レンジ：上限6340円-下限6240円
18日の大阪取引所金標準先物（期先：22年4月限）は下落しそうだ。日本時間17日未明のFOMC結果公表を受けて上昇した米長期金利が、昨日の海外市場では低下したものの、米金融緩和の縮小観測が引き続き意識され、金への資金流入が細るとの見方が継続し、ナイトセッションで金先物は大幅に下落した。今日の金先物はこの流れを引き継ぎ、売りが優勢の展開となりそうだ。《FA》
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