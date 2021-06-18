

*06:18JST 米国株式市場はまちまち、金利低下でハイテク株が下支え（17日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（17日）

SEP21

Ｏ 29255（ドル建て）

Ｈ 29285

Ｌ 28850

Ｃ 29150 大証比+150（イブニング比+20）

Vol 3527



SEP21

Ｏ 29220（円建て）

Ｈ 29245

Ｌ 28825

Ｃ 29125 大証比+125（イブニング比-5）

Vol 29501

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（17日）

トヨタ<7203>、ホンダ<7267>、三井住友<8316>が冴えない他は、ソフトバンクG<9984

>、ファナック<6954>、ソニーG<6758>、ファーストリテ<9983>、任天堂<7974>、ＨＯＹ

Ａ<7741>、富士フイルム<4901>、富士通<6702>、資生堂<4911>、オムロン<6645>、ＴＤ

Ｋ<6762>など、対東証比較（1ドル110.22円換算）で全般堅調。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 （TM） トヨタ 185.20 1.36 10206 -24

9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 36.10 -0.05 7958 61

6954 （FANUY） ファナック 24.90 0.05 27445 125

6758 （SONY） ソニーG 96.10 -0.74 10592 142

9432 （NTTYY） NTT 26.18 -0.06 2886 7

9983 （FRCOY） ファーストリテイ 74.48 0.26 82092 232

7974 （NTDOY） 任天堂 73.55 2.14 64853 853

8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 5.53 -0.06 610 -8

7267 （HMC） ホンダ 32.53 -0.27 3585 -25

6902 （DNZOY） デンソー 35.57 -0.03 7841 37

8316 （SMFG） 三井住友 7.09 -0.03 3907 -55

7741 （HOCPY） ＨＯＹＡ 130.57 -1.30 14391 106

8001 （ITOCY） 伊藤忠 60.06 0.02 3310 3

8031 （MITSY） 三井物 474.00 -1.56 2612 6.5

8411 （MFG） みずほＦＧ 2.98 -0.02 1642 8.5

4901 （FUJIY） 富士フイルム 71.74 -0.39 7907 45

6702 （FJTSY） 富士通 35.41 0.25 19514 84

6503 （MIELY） 三菱電 31.36 -0.35 1728 8.5

5108 （BRDCY） ブリヂストン 22.98 -0.03 5066 0

8766 （TKOMY） 東京海上ＨＤ 46.74 0.28 5152 -7

7751 （CAJ） キヤノン 23.74 0.08 2617 -18.5

4523 （ESALY） エーザイ 103.62 2.15 11421 21

4911 （SSDOY） 資生堂 75.36 0.44 8307 28

7733 （OCPNY） オリンパス 21.50 -0.03 2370 12.5

6301 （KMTUY） コマツ 26.29 -0.89 2898 8

8802 （MITEY） 菱地所 17.59 -0.10 1939 12.5

8591 （IX） オリックス 88.08 -0.53 1942 -6

7201 （NSANY） 日産自 10.29 0.06 567 4.9

6723 （RNECY） ルネサス 5.40 0.05 1190 8

1925 （DWAHY） 大和ハウス 29.86 0.13 3291 10

2503 （KNBWY） キリン 20.90 0.02 2304 14

9735 （SOMLY） セコム 19.31 -0.18 8513 -44

8053 （SSUMY） 住友商 13.90 -0.12 1532 -2.5

8604 （NMR） 野村ＨＤ 5.27 -0.06 581 -4.7

6645 （OMRNY） オムロン 78.11 0.30 8610 40

7270 （FUJHY） SUBARU 10.24 0.00 2257 -3.5

6762 （TTDKY） ＴＤＫ 121.85 -0.31 13430 40

8002 （MARUY） 丸紅 90.54 -1.25 998 1.1

3407 （AHKSY） 旭化成 22.42 -0.38 1236 3

1928 （SKHSY） 積水ハウス 20.21 -0.22 2228 16

2802 （AJINY） 味の素 25.54 0.98 2815 71

6586 （MKTAY） マキタ 46.68 -0.50 5145 25

8309 （SUTNY） 三井トラスト 3.26 -0.06 3593 -3

6988 （NDEKY） 日東電 37.96 -0.23 8368 28

6479 （MNBEY） ミネベア 54.64 1.68 3011 88

3402 （TRYIY） 東レ 13.90 0.00 766 3.4

7202 （ISUZY） いすゞ 13.92 -0.39 1534 19

6753 （SHCAY） シャープ 4.26 0.02 1878 -7

5201 （ASGLY） ＡＧＣ 8.98 -0.11 4949 49

7752 （RICOY） リコー 12.08 -0.04 1331 3

（時価総額上位50位、1ドル110.22円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（17日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6479 （MNBEY） ミネベア 54.64 3011 88 3.01

6976 （TYOYY） 太陽電 205.30 5657 147 2.67

2802 （AJINY） 味の素 25.54 2815 71 2.59

3101 （TYOBY） 東洋紡 12.56 1384 34 2.52

7912 （DNPLY） 大日印 11.23 2476 37 1.52

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（17日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6471 （NPSKY） 日精工 18.13 999 -21 -2.06

8316 （SMFG） 三井住友 7.09 3907 -55 -1.39

8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 5.53 610 -8 -1.29

6460 （SGAMY） セガサミーＨＤ 3.38 1488 -15 -1.00

6361 （EBCOY） 荏原 24.12 5317 -53 -0.99



「米国株式市場概況」（17日）

ＮＹＤＯＷ

終値：33823.45 前日比：-210.22

始値：34014.38 高値：34091.79 安値：33626.61

年初来高値：35091.56 年初来安値：29856.30

前年最高値：19987.63 前年最安値：15450.56

Ｎａｓｄａｑ

終値：14161.35 前日比：121.67

始値：13999.13 高値：14196.21 安値：13998.93

年初来高値：14211.57 年初来安値：12397.05

前年最高値：5512.37 前年最安値：4209.76

Ｓ＆Ｐ５００

終値：4221.86 前日比：-1.84

始値：4220.37 高値：4232.29 安値：4196.05

年初来高値：4257.16 年初来安値：3662.71

前年最高値：2277.53 前年最安値：1810.10

米30年国債 2.093％ 米10年国債 1.504％



米国株式市場はまちまち。ダウ平均は210.22ドル安の33823.45ドル、ナスダックは121.

67ポイント高の14161.35で取引を終了した。週次失業保険申請件数が予想外に前週から

増加したほか、6月フィラデルフィア連銀製造業景況指数も予想を下回ったため寄り付

き後、下落した。ダウは終日軟調に推移。引けにかけてはハイテク株の上昇が下支えと

なり、下げ幅を縮小した。長期金利が低下し、タカ派色を強めた6月連邦公開市場委員

会（FOMC）前の水準に戻したことからハイテク株に買いが広がりナスダック総合指数は

上昇。セクター別では半導体・同製造装置、ソフトウェア・サービスが買われた一方、

銀行やエネルギーが売られた。

スーパーマーケットチェーンを運営するクローガー（KR）は第1四半期決算の内容が予

想を上回り、上昇。また、住宅建設会社のレナー（LEN）も住宅価格の上昇が第2四半期

の収益を押し上げ、買われた。先日、開発中の新型コロナウイルスワクチンの最終治験

で90％の有効性を発表したばかりのバイオのノババックス（NVAX）はドイツの競業、キ

ュアバックが同社開発のワクチンが最終治験結果で目標に達しなかったことを発表した

ため、上昇。一方、オンライン小売のオネスト（HNST）は、上場後、初の決算内容が市

場の予想を下回り、大幅下落した。

取引終了後、ソフトウエアメーカーのアドビ（ADBE）は決算を発表し、内容が予想を上

回ったため時間外取引で上昇している。

Horiko Capital Management LLC《FA》