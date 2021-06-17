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村田製作所に逆張りのコール買いが目立つ（17日10:01時点のeワラント取引動向）

2021年6月17日 10:48

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記事提供元：フィスコ


*10:48JST 村田製作所に逆張りのコール買いが目立つ（17日10:01時点のeワラント取引動向）
新規買いは原資産の株価下落が目立つ村田製作所<6981>コール202回 7月 8,900円を逆張り、日本製鉄<5401>コール242回 7月 2,500円を逆張りで買う動きなどが見られる。

手仕舞い売りとしてはソフトバンクグループ<9984>コール576回 7月 10,000円、ソフトバンクグループコール577回 7月 11,500円、イーサリアム2021年7月 マイナス3倍トラッカー2回 7月 4,550米ドル、商船三井<9104>コール104回 7月 5,350円、みずほフィナンシャルグループ<8411>プット345回 7月 1,300円などが見られる。

上昇率上位はコマツ<6301>プット178回 7月 2,200円（+35.1%）、金リンク債 マイナス3倍トラッカー34回 7月 1,900米ドル（+32.6%）、コマツプット179回 7月 2,700円（+32.5%）、金リンク債プット292回 7月 1,700米ドル（+31.9%）、金リンク債プット291回 7月 1,550米ドル（+31.1%）などとなっている。

（eワラント証券）《FA》

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