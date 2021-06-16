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*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、中鉱工業生産指数、米住宅建設許可件数など
＜国内＞
08:50 貿易収支(5月) -900億円 2553億円
08:50 輸出(5月) 51.8％ 38.0％
08:50 輸入(5月) 27.5％ 12.8％
08:50 コア機械受注(4月) 2.5％ 3.7％
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)
全研本社が東証マザーズに新規上場(公開価格:1350円)
通常国会会期末
＜海外＞
07:45 NZ・経常収支(1-3月) -23.50億NZドル -26.95億NZドル
11:00 中・鉱工業生産指数(5月) 9.2％ 9.8％
11:00 中・小売売上高(5月) 14.0％ 17.7％
11:00 中・調査失業率(5月) 5.1％ 5.1％
11:00 中・不動産投資(5月) 19.6％ 21.6％
11:00 中・都市部固定資産投資(5月) 17.0％ 19.9％
15:00 英・消費者物価コア指数(5月) 1.3％
15:00 英・生産者物価産出指数(5月) 3.9％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(6月15日まで1カ月間) 0.81％
21:30 加・消費者物価指数(5月) 3.4％
21:30 米・輸入物価指数(5月) 0.7％ 0.7％
21:30 米・住宅着工件数(5月) 165.0万戸 156.9万戸
21:30 米・住宅建設許可件数(5月) 173.0万戸 173.3万戸
27:00 米・連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表 0.25％ 0.25％
米・FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見
スイス・米ロ首脳会談
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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