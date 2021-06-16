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今日の注目スケジュール：貿易収支、中鉱工業生産指数、米住宅建設許可件数など

2021年6月16日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、中鉱工業生産指数、米住宅建設許可件数など
＜国内＞
08:50　貿易収支(5月)　-900億円　2553億円
08:50　輸出(5月)　51.8％　38.0％
08:50　輸入(5月)　27.5％　12.8％
08:50　コア機械受注(4月)　2.5％　3.7％
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)


全研本社が東証マザーズに新規上場(公開価格:1350円)

通常国会会期末


＜海外＞
07:45　NZ・経常収支(1-3月)　-23.50億NZドル　-26.95億NZドル
11:00　中・鉱工業生産指数(5月)　9.2％　9.8％
11:00　中・小売売上高(5月)　14.0％　17.7％
11:00　中・調査失業率(5月)　5.1％　5.1％
11:00　中・不動産投資(5月)　19.6％　21.6％
11:00　中・都市部固定資産投資(5月)　17.0％　19.9％
15:00　英・消費者物価コア指数(5月)　　1.3％
15:00　英・生産者物価産出指数(5月)　　3.9％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(6月15日まで1カ月間)　　0.81％
21:30　加・消費者物価指数(5月)　　3.4％
21:30　米・輸入物価指数(5月)　0.7％　0.7％
21:30　米・住宅着工件数(5月)　165.0万戸　156.9万戸
21:30　米・住宅建設許可件数(5月)　173.0万戸　173.3万戸
27:00　米・連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表　0.25％　0.25％


米・FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見

スイス・米ロ首脳会談


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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