マーケット RSS

 

NY外為：ドル・円110円台前半で底堅い、米20年債入札は好調

2021年6月16日 02:17

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*02:17JST NY外為：ドル・円110円台前半で底堅い、米20年債入札は好調
米財務省は240億ドル規模の20年債入札を実施した。結果で、最高落札利回りは2.12％。応札倍率は2.4倍と、過去6回入札平均の2.33倍を上回り需要は堅調だった。
外国中銀を含む間接入札落札比率は62.1％と、過去6回入札平均の58％を上回った。

強い入札後も米国債相場は軟調気味。10年債利回りは1.5％前後でのもみ合いを続けた。ドル・円は110円08銭前後に弱含むも底堅い展開となった。《KY》

関連記事

スポンサードリンク

東京株式市場の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 東京株式市場の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 日産自は15日の新車発表予告や「スカイライン」開発中止報道など材料視され値上がり
  2. 【特集】「木材・林業関連株」に注目！はずせない森林管理法・バイオマス発電関連株
  3. マスク氏、ビットコイン決済再開について言及【フィスコ・ビットコインニュース】
  4. ビットコイン、海外の売りポジションは大幅増加【フィスコ・ビットコインニュース】
  5. 東京為替：1ドル109円70銭台、テスラのマスク氏がビットコイン取引再開を示唆か
  1. 日産自は15日の新車発表予告や「スカイライン」開発中止報道など材料視され値上がり
  2. エルサルバドルがビットコインを法定通貨に採用　その影響は?
  3. 【話題株】コーナン商事が急伸、旧・村上ファンド系とされる投資会社が株式保有とされ思惑広がる
  4. NY原油：続伸、IEAの需要増予測で一時71ドル台
  5. 【特集】「木材・林業関連株」に注目！はずせない森林管理法・バイオマス発電関連株
  1. 日銀・黒田総裁の白旗と残された負の遺産　前編
  2. ビットコインが激しく乱高下、取引価格の妥当性を測る尺度はあるのか?
  3. 日銀・黒田総裁の白旗と残された負の遺産　後編
  4. ビットコイン急落で株式市場も調整相場入りか?
  5. ビットコインの台頭と株式・ゴールドの三つ巴　ビットコイン暴落の先にあるものは　前編

広告

写真で見るニュース

  • 新型NX（画像: トヨタ自動車の発表資料より）
  • 新型ランドクルーザー（300系）（画像: トヨタ自動車の発表資料より）
  • (c) 2021 Universal Studios. All Rights Reserved.
  • (c) 2021　『ドライブ・マイ・カー』製作委員会
  • タント特別仕様車 楽天イーグルス エディション ⓒRakuten Eagles
  • Photo：スカイライン打倒を果たした「第6回富士TT」で激走する加茂・増田組サバンナ（マツダレース委員会アーカイブ）
  • © 2021 Universal Pictures
  • レクサスの特別仕様車3種と松山英樹選手（画像: トヨタ自動車の発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

テック・ライフ・セレクト熊本春日店（ヤマダデンキ発表資料より）

ヤマダデンキが熊本に新コンセプト1号店、九州最大級の売り場で18日オープン

荷物を搬送するPLATTER Auto（画像：三菱重工業の発表資料より）

冷凍冷蔵倉庫型のレーザー誘導無人フォークリフトを開発　三菱重工ら

水星のイメージ。

水星の逆行は相場では要注意?

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体