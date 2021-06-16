

*02:17JST NY外為：ドル・円110円台前半で底堅い、米20年債入札は好調

米財務省は240億ドル規模の20年債入札を実施した。結果で、最高落札利回りは2.12％。応札倍率は2.4倍と、過去6回入札平均の2.33倍を上回り需要は堅調だった。

外国中銀を含む間接入札落札比率は62.1％と、過去6回入札平均の58％を上回った。

強い入札後も米国債相場は軟調気味。10年債利回りは1.5％前後でのもみ合いを続けた。ドル・円は110円08銭前後に弱含むも底堅い展開となった。《KY》