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記事提供元：フィスコ
*08:13JST 6/11
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（28958.56、+97.76）
・NYダウは上昇（34466.24、+19.10）
・ナスダック総合指数は上昇（14020.33、+108.58）
・シカゴ日経225先物は上昇（28940、大阪比+20）
・SOX指数は上昇（3196.21、+37.73）
・VIX指数は低下（16.10、-1.79）
・米原油先物は上昇（70.29、+0.33）
・米長期金利は低下
・海外コロナワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・1ドル109円30-40銭
・コロナ変異種の相次ぐ出現
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ
留意事項
・6月限先物オプション特別清算指数（SQ）算出
・法人企業景気予測調査（4-6月）
・投信概況（5月）
・中国新車販売（5月）
・英GDP（4月）
・英鉱工業生産指数（4月）
・英商品貿易収支（4月）
・印鉱工業生産（4月）
・米ミシガン大学消費者信頼感指数速報（6月）
・主要7カ国（G7）首脳会議（13日まで）
・国際エネルギー機関（IEA）月報《ST》
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