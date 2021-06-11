

*08:13JST 6/11

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（28958.56、+97.76）

・NYダウは上昇（34466.24、+19.10）

・ナスダック総合指数は上昇（14020.33、+108.58）

・シカゴ日経225先物は上昇（28940、大阪比+20）

・SOX指数は上昇（3196.21、+37.73）

・VIX指数は低下（16.10、-1.79）

・米原油先物は上昇（70.29、+0.33）

・米長期金利は低下

・海外コロナワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・1ドル109円30-40銭

・コロナ変異種の相次ぐ出現

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・6月限先物オプション特別清算指数（SQ）算出

・法人企業景気予測調査（4-6月）

・投信概況（5月）

・中国新車販売（5月）

・英GDP（4月）

・英鉱工業生産指数（4月）

・英商品貿易収支（4月）

・印鉱工業生産（4月）

・米ミシガン大学消費者信頼感指数速報（6月）

・主要7カ国（G7）首脳会議（13日まで）

・国際エネルギー機関（IEA）月報《ST》