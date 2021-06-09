

*08:29JST 6/9

[強弱材料]

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（13924.91、+43.19）

・1ドル109円40-50銭

・米原油先物は上昇（70.05、+0.82）

・米長期金利は低下

・海外コロナワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（28963.56、-55.68）

・NYダウは下落（34599.82、-30.42）

・シカゴ日経225先物は下落（28985、大阪比-75）

・SOX指数は下落（3171.22、-20.44）

・VIX指数は上昇（17.07、+0.65）

・コロナ変異種の相次ぐ出現

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・マネーストック（5月）

・工作機械受注（5月）

・国債買いオペ

・党首討論

・中国消費者物価指数（5月）

・独貿易収支（4月）

・米MBA住宅ローン申請件数（先週）

・米卸売在庫（4月）《ST》