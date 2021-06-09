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記事提供元：フィスコ
*08:29JST 6/9
[強弱材料]
強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（13924.91、+43.19）
・1ドル109円40-50銭
・米原油先物は上昇（70.05、+0.82）
・米長期金利は低下
・海外コロナワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（28963.56、-55.68）
・NYダウは下落（34599.82、-30.42）
・シカゴ日経225先物は下落（28985、大阪比-75）
・SOX指数は下落（3171.22、-20.44）
・VIX指数は上昇（17.07、+0.65）
・コロナ変異種の相次ぐ出現
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ
留意事項
・マネーストック（5月）
・工作機械受注（5月）
・国債買いオペ
・党首討論
・中国消費者物価指数（5月）
・独貿易収支（4月）
・米MBA住宅ローン申請件数（先週）
・米卸売在庫（4月）《ST》
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