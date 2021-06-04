丸和運輸など／来週の買い需要

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[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 <5261> ;リソルHD;509%;5600;0.69;4170;-10 <9850> ;グルメ杵屋;485%;35400;0.85;962;-1 <1780> ;ヤマウラ;400%;29200;0.40;914;-1 <7872> ;エステールHD;275%;3300;0.72;646;-3 <2686> ;ジーフット;223%;68000;0.13;411;1 <6325> ;タカキタ;183%;4200;1.17;635;0 <3546> ;アレンザHD;177%;61200;1.40;1247;2 <2926> ;篠崎屋;171%;245800;6.72;126;0 <9090> ;丸和運輸;135%;281100;1.51;1551;-10 <9475> ;昭文社HD;129%;4900;1.05;477;-2 <8163> ;ＳＲＳHD;117%;155000;0.38;819;-1 <8200> ;リンガハット;101%;99100;0.40;2244;-5 <3921> ;ネオジャパン;101%;39600;4.21;1671;-3 <8011> ;三陽商;97%;161900;1.71;956;48 <7709> ;クボテック;96%;8500;35.08;330;1 <4053> ;サンアスタリスク;91%;36400;1.20;2038;-57 <8551> ;北日銀;87%;4600;0.54;1752;-1 <6634> ;ネクスＧ;86%;7100;11.45;172;2 <1418> ;インターライフ;82%;31800;2.70;224;0 <3315> ;日本コークス;79%;521500;7.94;106;-2
[コメント]
丸和運輸は信用倍率は1倍台で推移している。ただ、足元では高値期日が続くこともあり、戻りの鈍さが意識されてしまう可能性はありそうだ。《FA》
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