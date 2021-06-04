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*17:36JST 4日の日本国債市場概況：債券先物は151円43銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年6月限
寄付151円46銭 高値151円47銭 安値151円41銭 引け151円43銭
売買高総計16405枚
2年 425回 -0.125％
5年 147回 -0.095％
10年 362回 0.085％
20年 176回 0.455％
債券先物6月限は、151円46銭で取引を開始。前日NY市場での米長期金利の上昇を受けて売りが先行したほか、来週の財務省の30年債入札を控えて警戒感からの売りもみられ、151円47銭から151円41銭まで下げた。現物債の取引では、2年債が買われ、5年債、10年債、20年債が売られた。
＜米国債概況＞
2年債は0.15％、10年債は1.62％、30年債は2.29％近辺で推移。
債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.18％、英国債は0.83％、オーストラリア10年債は1.67％、NZ10年債は1.83％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00 ユーロ圏・4月小売売上高（前月比予想：-1.5％、3月：+2.7％）
・20:00 パウエル米FRB議長BIS討論会参加（気候変動関連）
・21:30 米・5月非農業部門雇用者数（予想：+67.4万人、4月：+26.6万人）
・21:30 米・5月失業率（予想：5.9％、4月：6.1％）
・21:30 米・5月平均時給（前年比予想：+1.6％、4月：+0.3％）
・21:30 カナダ・5月失業率（予想：8.2％、4月：8.1％）
・23:00 米・4月製造業受注（前月比予想：-0.3％、3月：+1.1％）
・23:00 米・4月耐久財受注改定値（前月比予想：-1.3％、速報値：-1.3％）
・G7財務相会合(ロンドン、5日まで)《KK》
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