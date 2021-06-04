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アクセスグループ　年初来高値、私立大学進学説明会の運営業務を継続受託、京都、大阪、神戸で開催／新興市場スナップショット

2021年6月4日 11:21

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記事提供元：フィスコ


*11:21JST <7042> アクセスグループ 1707 +170
年初来高値。教育機関支援事業を展開する子会社のアクセスネクステージ（東京都渋谷区）が第43回私立大学展私立大学進学説明会の運営業務を継続受託したと発表している。同説明会は、私立大学57校が加盟する京阪神私立大学入試広報懇談会が主催し、京都、大阪、神戸の3会場で開催される。アクセスネクステージによる運営業務受託は14年連続で、事務局業務や会場運営全般を担当する。《FA》

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