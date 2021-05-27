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今日の注目スケジュール：中工業企業利益、米耐久財受注、米GDP改定値など

2021年5月27日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：中工業企業利益、米耐久財受注、米GDP改定値など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)


パナソニックの楠見雄規・新CEOによる説明会


＜海外＞
10:30　中・工業企業利益(4月)　　92.3％
21:00　ブ・全国失業率(3月)　14.7％　14.4％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　44.4万件
21:30　米・耐久財受注(4月)　0.8％　0.8％
21:30　米・GDP改定値(1-3月)　6.4％　6.4％
23:00　米・中古住宅販売成約指数(4月)　1.2％　1.9％
26:30　ブ・中央政府財政収支(4月)　-293億レアル　21億レアル


韓・中央銀行が政策金利発表

米・大手米銀EOが下院金融委公聴会で証言


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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