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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中工業企業利益、米耐久財受注、米GDP改定値など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
パナソニックの楠見雄規・新CEOによる説明会
＜海外＞
10:30 中・工業企業利益(4月) 92.3％
21:00 ブ・全国失業率(3月) 14.7％ 14.4％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 44.4万件
21:30 米・耐久財受注(4月) 0.8％ 0.8％
21:30 米・GDP改定値(1-3月) 6.4％ 6.4％
23:00 米・中古住宅販売成約指数(4月) 1.2％ 1.9％
26:30 ブ・中央政府財政収支(4月) -293億レアル 21億レアル
韓・中央銀行が政策金利発表
米・大手米銀EOが下院金融委公聴会で証言
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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