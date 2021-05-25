関連記事
記事提供元：フィスコ
*09:28JST 東京為替：株高持続もドル・円はやや上げ渋る
25日午前の東京市場でドル・円は、108円70銭台で推移。日経平均は100円高で推移しているが、株高を意識した為替取引は増えていないようだ。米国国務省は24日、日本への渡航中止勧告を発出したが、この動きに対する目立った反応は確認されていない。ここまでの取引レンジは、ドル・円が108円74銭から108円86銭、ユーロ・円は132円82銭から132円97銭で推移、ユーロ・ドルは1.2212ドルから1.2218ドルで推移している。
・NY原油先物（時間外取引）：高値66.14ドル 安値65.94ドル 直近65.96ドル
【売買要因】
・米国のインフレ進行懸念は後退
・日米の経済成長率格差
・米国の大規模金融緩和策は長期間維持される見込み《MK》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
外国為替の最新ニュース
- 今日の為替市場ポイント：リスク選好的なドル買いは引き続き抑制される可能性も 5/25 08:04
- NY為替：米長期金利の低下に連れてドル軟調108.98円⇒108.71円 5/25 06:23
- 5月24日のNY為替概況 5/25 05:04
- NY為替：ドル・円は108円70銭台で推移 5/25 04:11
- NY為替：米長期金利低下受けたドル売り地合継続 5/25 03:11
広告
広告
広告