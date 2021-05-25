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今日の注目スケジュール：独IFO企業景況感指数、米新築住宅販売件数、米消費者信頼感指数など

2021年5月25日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：独IFO企業景況感指数、米新築住宅販売件数、米消費者信頼感指数など
＜国内＞
15:00　工作機械受注(4月)　　120.8％


＜海外＞
09:00　シンガポール・GDP(1-3月)　0.9％　0.2％
15:00　独・GDP改定値(1-3月)　-3.3％　-3.3％
16:20　インドネシア・中央銀行が政策金利発表　3.50％　3.50％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(5月23日まで1カ月間)　　0.28％
17:00　独・IFO企業景況感指数(5月)　97.8　96.8
21:00　ブ・IBGEインフレ率IPCA-15(5月)　0.54％　0.60％
22:00　米・S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(3月)　　11.94％
22:00　米・FHFA住宅価格指数(3月)　1.4％　0.9％
23:00　米・新築住宅販売件数(4月)　95.0万戸　102.1万戸
23:00　米・消費者信頼感指数(5月)　120.0　121.7


米・クオールズFRB副議長(銀行監督担当)が上院銀行委で証言


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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