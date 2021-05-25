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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：独IFO企業景況感指数、米新築住宅販売件数、米消費者信頼感指数など
＜国内＞
15:00 工作機械受注(4月) 120.8％
＜海外＞
09:00 シンガポール・GDP(1-3月) 0.9％ 0.2％
15:00 独・GDP改定値(1-3月) -3.3％ -3.3％
16:20 インドネシア・中央銀行が政策金利発表 3.50％ 3.50％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(5月23日まで1カ月間) 0.28％
17:00 独・IFO企業景況感指数(5月) 97.8 96.8
21:00 ブ・IBGEインフレ率IPCA-15(5月) 0.54％ 0.60％
22:00 米・S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(3月) 11.94％
22:00 米・FHFA住宅価格指数(3月) 1.4％ 0.9％
23:00 米・新築住宅販売件数(4月) 95.0万戸 102.1万戸
23:00 米・消費者信頼感指数(5月) 120.0 121.7
米・クオールズFRB副議長(銀行監督担当)が上院銀行委で証言
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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