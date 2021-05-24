芝浦電子　急騰で年初来高値、24年3月期売上高目標350億円とする中計をポジティブ視／新興市場スナップショット

関連記事
記事提供元：フィスコ
*12:56JST <6957> 芝浦電子 4900 +470
急騰で年初来高値。24年3月期に売上高350.00億円、売上高営業利益率18％以上、自己資本利益率（ROE）13％以上を目標とする中期経営計画を発表している。21年3月期の実績は売上高251.75億円、売上高営業利益率12.5％、ROE9.0％。製造工程の効率化など品質・生産性向上に取り組むほか、小型・薄型・高耐圧製品や高温センサなどの製品開発を行う。また、オートモーティブ推進ハイブリッド車、電気自動車など環境対応車の普及に対応する。《TY》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
国内新興市場の最新ニュース
- ランシステム ストップ高買い気配、AOKIホールディングスの店舗に無人化システム導入／新興市場スナップショット 5/24 11:18
- アルバイトタイ 年初来高値、22年2月期の営業損益予想は黒字転換、年間配当3円に復配へ／新興市場スナップショット 5/24 10:47
- イーエムネットＪ ストップ高、ソフトバンクと資本業務提携、1株につき2257円でTOB、上場維持の方針／新興市場スナップショット 5/24 10:03
- 新興市場見通し：小型株選好も外部環境の風向き読みにくく、IPO大量発表 5/22 14:26
- JASDAQ平均は4日続伸、個人投資家心理の向上で終日買い優勢に／JASDAQ市況 5/21 16:52
広告
広告
広告