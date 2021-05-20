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出来高変化率ランキング（15時台）～アドバンスク、東京海上などがランクイン

2021年5月20日 15:39

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記事提供元：フィスコ


*15:39JST 出来高変化率ランキング（15時台）～アドバンスク、東京海上などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [5月20日　15:18　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<2512> NF外債ヘッジ有　 　150700 　1204　 12416.61% -0.1%
<6924> 岩崎電　　　　　　 　260200 　30020　 766.76% 8.12%
<7343> #VALUE! 　4134000 　525580　 686.56% 24.83%
<5269> 日本コン　　　　　 　903600 　125040　 622.65% -4.87%
<3919> パイプドH　　　　 　241200 　44660　 440.08% 4.53%
<8256> プロルート　　　　 　3109200 　577000　 438.86% 1.74%
<3569> セーレン　　　　　 　655700 　142460　 360.27% 8.26%
<6597> HPCシス　　　　 　431800 　99920　 332.15% 13.75%
<2987> タスキ　　　　　　 　114400 　27720　 312.70% -4.5%
<4498> #VALUE! 　1277900 　327160　 290.60% 13.15%
<2335> キューブシス　　　 　235000 　61320　 283.24% 5.92%
<3053> ペッパー　　　　　 　2016000 　603300　 234.16% 9.27%
<2395> 新日科学　　　　　 　906600 　305400　 196.86% 5.56%
<7030> スプリックス　　　 　373500 　130120　 187.04% 10.72%
<8798>* アドバンスク　　　 　412300 　144260　 185.80% -1.84%
<3985> テモナ　　　　　　 　506800 　180980　 180.03% -2.66%
<6614> #VALUE! 　1053600 　376460　 179.87% 1.02%
<9202> ANA　　　　　　 　8232400 　2971640　 177.03% -4.44%
<8766>* 東京海上　　　　　 　4405900 　1666000　 164.46% -5.22%
<1724> シンクレイヤ　　　 　282900 　107680　 162.72% 7.84%
<7744>* ノーリツ鋼機　　　 　320600 　127140　 152.16% -1.46%
<3393> スターティアH　　 　205800 　81760　 151.71% 8.55%
<4312> サイバネット　　　 　116700 　46640　 150.21% 0.61%
<2160> ジーエヌアイ　　　 　7473900 　3019840　 147.49% -14.46%
<2791> 大黒天　　　　　　 　145100 　60660　 139.20% -6.2%
<6776> 天昇電　　　　　　 　367200 　154480　 137.70% 3.5%
<1476>* iSJリート　　　 　654950 　276589.2　 136.80% 0.24%
<8725>* MS&AD　　　　 　3019700 　1275840　 136.68% -1.54%
<8630>* SOMPOHD　　 　2535000 　1092160　 132.11% -2.68%
<4934>* Pアンチエイジ　　 　695300 　304380　 128.43% 9.75%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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