*15:39JST 出来高変化率ランキング(15時台)~アドバンスク、東京海上などがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する

ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [5月20日 15:18 現在]

(直近5日平均出来高比較)

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<2512> NF外債ヘッジ有 150700 1204 12416.61% -0.1%

<6924> 岩崎電 260200 30020 766.76% 8.12%

<7343> #VALUE! 4134000 525580 686.56% 24.83%

<5269> 日本コン 903600 125040 622.65% -4.87%

<3919> パイプドH 241200 44660 440.08% 4.53%

<8256> プロルート 3109200 577000 438.86% 1.74%

<3569> セーレン 655700 142460 360.27% 8.26%

<6597> HPCシス 431800 99920 332.15% 13.75%

<2987> タスキ 114400 27720 312.70% -4.5%

<4498> #VALUE! 1277900 327160 290.60% 13.15%

<2335> キューブシス 235000 61320 283.24% 5.92%

<3053> ペッパー 2016000 603300 234.16% 9.27%

<2395> 新日科学 906600 305400 196.86% 5.56%

<7030> スプリックス 373500 130120 187.04% 10.72%

<8798>* アドバンスク 412300 144260 185.80% -1.84%

<3985> テモナ 506800 180980 180.03% -2.66%

<6614> #VALUE! 1053600 376460 179.87% 1.02%

<9202> ANA 8232400 2971640 177.03% -4.44%

<8766>* 東京海上 4405900 1666000 164.46% -5.22%

<1724> シンクレイヤ 282900 107680 162.72% 7.84%

<7744>* ノーリツ鋼機 320600 127140 152.16% -1.46%

<3393> スターティアH 205800 81760 151.71% 8.55%

<4312> サイバネット 116700 46640 150.21% 0.61%

<2160> ジーエヌアイ 7473900 3019840 147.49% -14.46%

<2791> 大黒天 145100 60660 139.20% -6.2%

<6776> 天昇電 367200 154480 137.70% 3.5%

<1476>* iSJリート 654950 276589.2 136.80% 0.24%

<8725>* MS&AD 3019700 1275840 136.68% -1.54%

<8630>* SOMPOHD 2535000 1092160 132.11% -2.68%

<4934>* Pアンチエイジ 695300 304380 128.43% 9.75%



(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》