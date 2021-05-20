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*15:39JST 出来高変化率ランキング（15時台）～アドバンスク、東京海上などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月20日 15:18 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<2512> NF外債ヘッジ有 150700 1204 12416.61% -0.1%
<6924> 岩崎電 260200 30020 766.76% 8.12%
<7343> #VALUE! 4134000 525580 686.56% 24.83%
<5269> 日本コン 903600 125040 622.65% -4.87%
<3919> パイプドH 241200 44660 440.08% 4.53%
<8256> プロルート 3109200 577000 438.86% 1.74%
<3569> セーレン 655700 142460 360.27% 8.26%
<6597> HPCシス 431800 99920 332.15% 13.75%
<2987> タスキ 114400 27720 312.70% -4.5%
<4498> #VALUE! 1277900 327160 290.60% 13.15%
<2335> キューブシス 235000 61320 283.24% 5.92%
<3053> ペッパー 2016000 603300 234.16% 9.27%
<2395> 新日科学 906600 305400 196.86% 5.56%
<7030> スプリックス 373500 130120 187.04% 10.72%
<8798>* アドバンスク 412300 144260 185.80% -1.84%
<3985> テモナ 506800 180980 180.03% -2.66%
<6614> #VALUE! 1053600 376460 179.87% 1.02%
<9202> ANA 8232400 2971640 177.03% -4.44%
<8766>* 東京海上 4405900 1666000 164.46% -5.22%
<1724> シンクレイヤ 282900 107680 162.72% 7.84%
<7744>* ノーリツ鋼機 320600 127140 152.16% -1.46%
<3393> スターティアH 205800 81760 151.71% 8.55%
<4312> サイバネット 116700 46640 150.21% 0.61%
<2160> ジーエヌアイ 7473900 3019840 147.49% -14.46%
<2791> 大黒天 145100 60660 139.20% -6.2%
<6776> 天昇電 367200 154480 137.70% 3.5%
<1476>* iSJリート 654950 276589.2 136.80% 0.24%
<8725>* MS&AD 3019700 1275840 136.68% -1.54%
<8630>* SOMPOHD 2535000 1092160 132.11% -2.68%
<4934>* Pアンチエイジ 695300 304380 128.43% 9.75%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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