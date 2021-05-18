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【M&A速報：2021/05/18（1）】伊藤忠商事、半固体電池研究・開発の米24M Technologies社に出資

2021年5月18日 12:11

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記事提供元：フィスコ


*12:11JST 【M&A速報：2021/05/18（1）】伊藤忠商事、半固体電池研究・開発の米24M Technologies社に出資
■伊藤忠商事<8001>、半固体電池研究・開発の米24M Technologies社に出資　持ち分法適用会社化

■独立系ベンチャーキャピタルのSIP Global Partners、フォトニックAIコンピューティング開発の米Lightmatter社に出資

■凸版印刷<7911>、飲食店向け予約・顧客台帳サービス展開のトレタと資本業務提携

■インドネシアの配車大手ゴジェック(Gojek)とEコマース大手トコペディア(Tokopedia)、経営統合で合意　新会社名は「GoTo Group」

■フリージア・マクロス<6343>、日邦産業<9913>へのTOB買付期間を5月31日まで延長

■太陽光発電事業のハンファQセルズジャパン、米系新電力のジニーエナジー合同会社を買収

■三井住友銀行、不動産アセットマネジメントのシンガポールARA社に総額4億ドル出資

■ニプロ<8086>グループ、医療用ガラス容器製造・販売会社のクロアチアPiramida社を買収

■ブラジル・ベンチャー・キャピタル、デリバリー専門飲食事業のペルーDigital Restaurantsと中小企業向けカード決済事業のコロンビアMonoに出資

■東南アジア産直ECプラットフォーム運営のSECAI MARCHE、Beyond Next Venturesなどから総額約1.5億円の資金調達を実施

■独立系ベンチャーキャピタルのOne Capital、「One Capital 1号ファンド」を160億円でファイナルクローズ

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》

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