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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：GDP速報値、英失業率、米住宅着工件数など
＜国内＞
08:50 GDP速報値(1-3月) -4.5％ 11.7％
08:50 GDPデフレーター(1-3月) -0.1％ 0.3％
13:30 第3次産業活動指数(3月) 0.8％ 0.3％
＜海外＞
15:00 英・失業率(4月) 7.3％
15:00 英・ILO失業率(3カ月)(3月) 4.9％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(5月15日まで1カ月間) 0.35％
18:00 欧・ユーロ圏貿易収支(3月) 177億ユーロ
18:00 欧・ユーロ圏GDP改定値(1-3月) -1.8％ -1.8％
21:30 米・住宅着工件数(4月) 171.0万戸 173.9万戸
21:30 米・住宅建設許可件数(4月) 177.0万戸 175.9万戸
米・ダラス連銀総裁が アトランタ連銀オンラインイベントに参加
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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