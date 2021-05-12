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記事提供元：フィスコ
*11:36JST 澁澤倉庫---長期ビジョン及び2023年度までの新中期経営計画策定を発表
澁澤倉庫<9304>は11日、2030年を見据えた長期ビジョン「Shibusawa 2030 ビジョン」、2021年度から2023年度までの中期経営計画「澁澤倉庫グループ中期経営計画 2023」を策定したことを発表した。
長期ビジョン「Shibusawa 2030ビジョン」では、「お客様の事業活動に新たな価値を生み出す Value Partner」を2030年に同社グループが目指す姿としている。2030年度の数値目標は、営業収益1000億円、営業利益60億円、経常利益62億円である。
新中期経営計画「澁澤倉庫グループ中期経営計画 2023」では、強みの明確化と競争力強化・採算性向上・業域拡大とアウトソーシングサービスの布石を打つ・不動産事業ポートフォリオの充実・ESG への取組の進化を基本方針とし、施策を実行する。2023年度の業績目標は、営業収益730億円、営業利益45億円、経常利益47億円、営業利益率が6.2％である。《ST》
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