

*11:36JST 澁澤倉庫---長期ビジョン及び2023年度までの新中期経営計画策定を発表

澁澤倉庫<9304>は11日、2030年を見据えた長期ビジョン「Shibusawa 2030 ビジョン」、2021年度から2023年度までの中期経営計画「澁澤倉庫グループ中期経営計画 2023」を策定したことを発表した。

長期ビジョン「Shibusawa 2030ビジョン」では、「お客様の事業活動に新たな価値を生み出す Value Partner」を2030年に同社グループが目指す姿としている。2030年度の数値目標は、営業収益1000億円、営業利益60億円、経常利益62億円である。

新中期経営計画「澁澤倉庫グループ中期経営計画 2023」では、強みの明確化と競争力強化・採算性向上・業域拡大とアウトソーシングサービスの布石を打つ・不動産事業ポートフォリオの充実・ESG への取組の進化を基本方針とし、施策を実行する。2023年度の業績目標は、営業収益730億円、営業利益45億円、経常利益47億円、営業利益率が6.2％である。《ST》