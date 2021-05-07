カーメイトは2日連続ストップ高、業績予想の大幅増額など連日好感

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記事提供元：日本インタビュ新聞社
■前3月期の営業利益は従来予想の2.5倍に修正
カーメイト<7297>(JQS)は5月7日、一時1380円(300円高)まで上げ、2日連続ストップ高となった。4月30日の16時に2021年3月期の連結業績予想の大幅な増額修正を発表し、連日好感されている。
グループ全体で取り組んできたトータルコストの削減などにより収益性が改善し、営業利益は従来予想の2.5倍に迫る13.61億円の見込み(前期比48.1%増)に見直した。決算発表は直近2年とも5月15日だった。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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