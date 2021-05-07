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*10:57JST 出来高変化率ランキング（10時台）～Aiinside、NYダウ30などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月7日 10:48 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<4488>* AIinside 1645500 65920 2396.21% -28.5%
<8256> プロルート 2720800 356440 663.33% 5.82%
<3970> イノベーション 76400 10840 604.8% 9.6%
<3496> アズーム 142900 23920 497.41% 6.32%
<3901> マークラインズ 168300 37140 353.15% 16.57%
<2568> 上場NSQ 204010 47904 325.87% 0.9%
<2427> アウトソシング 2854200 816580 249.53% 4.51%
<1546>* NYダウ30 13952 4637.4 200.86% 0.68%
<1369>* DIAM225 8731 3011.4 189.93% 0.14%
<7343> M−ブロードマインド 2807600 1053040 166.62% 9.43%
<1580> 日経-1倍 107910 43196 149.81% -0.26%
<7419> ノジマ 262700 108520 142.08% 9.32%
<9424> 日本通信 8112600 3459920 134.47% -4.41%
<7359> M−東京通信 55900 24120 131.76% -0.55%
<3028> アルペン 359400 161580 122.43% -2.29%
<7183> あん保証 1212600 555120 118.44% -9.15%
<9612> ラックランド 52900 24460 116.27% 0.99%
<3612> ワールド 216600 101460 113.48% 1.96%
<4712>* KeyH 280200 132720 111.12% 5.07%
<1345>* 上場Jリート 227600 108160 110.43% 0.14%
<2459> アウンコンサル 56600 27800 103.6% 1.32%
<8179> ロイヤルHD 374100 184600 102.65% 0.89%
<6200> インソース 532600 276240 92.8% 9.15%
<4696> ワタベ 376900 196340 91.96% 4.5%
<7831>* ウイルコHD 12851300 6748300 90.44% -1.17%
<2342> トランス 685300 376100 82.21% 4.9%
<3991> ウォンテッドリ 54700 30460 79.58% 13.65%
<1569>* TPX-1倍 20040 11222 78.58% -0.35%
<6458> シンコウ工 68100 38280 77.9% 2.9%
<7564>* ワークマン 356200 204980 73.77% 4.11%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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