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出来高変化率ランキング（10時台）～Aiinside、NYダウ30などがランクイン

2021年5月7日 10:57

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記事提供元：フィスコ


*10:57JST 出来高変化率ランキング（10時台）～Aiinside、NYダウ30などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[5月7日　10:48　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<4488>* AIinside　 1645500 　65920　 2396.21% -28.5%
<8256> プロルート　　　　　2720800 　356440　 663.33% 5.82%
<3970> イノベーション　　　76400 　10840　 604.8% 9.6%
<3496> アズーム　　　　　　142900 　23920　 497.41% 6.32%
<3901> マークラインズ　　　168300 　37140　 353.15% 16.57%
<2568> 上場NSQ　　　　　204010 　47904　 325.87% 0.9%
<2427> アウトソシング　　　2854200 　816580　 249.53% 4.51%
<1546>* NYダウ30　　　　13952 　4637.4　 200.86% 0.68%
<1369>* DIAM225　　　8731 　3011.4　 189.93% 0.14%
<7343> M−ブロードマインド　2807600 　1053040　 166.62% 9.43%
<1580> 日経-1倍　　　　　107910 　43196　 149.81% -0.26%
<7419> ノジマ　　　　　　　262700 　108520　 142.08% 9.32%
<9424> 日本通信　　　　　　8112600 　3459920　 134.47% -4.41%
<7359> M−東京通信　　　　　55900 　24120　 131.76% -0.55%
<3028> アルペン　　　　　　359400 　161580　 122.43% -2.29%
<7183> あん保証　　　　　　1212600 　555120　 118.44% -9.15%
<9612> ラックランド　　　　52900 　24460　 116.27% 0.99%
<3612> ワールド　　　　　　216600 　101460　 113.48% 1.96%
<4712>* KeyH　　　　　　280200 　132720　 111.12% 5.07%
<1345>* 上場Jリート　　　　227600 　108160　 110.43% 0.14%
<2459> アウンコンサル　　　56600 　27800　 103.6% 1.32%
<8179> ロイヤルHD　　　　374100 　184600　 102.65% 0.89%
<6200> インソース　　　　　532600 　276240　 92.8% 9.15%
<4696> ワタベ　　　　　　　376900 　196340　 91.96% 4.5%
<7831>* ウイルコHD　　　　12851300 　6748300　 90.44% -1.17%
<2342> トランス　　　　　　685300 　376100　 82.21% 4.9%
<3991> ウォンテッドリ　　　54700 　30460　 79.58% 13.65%
<1569>* TPX-1倍　　　　20040 　11222　 78.58% -0.35%
<6458> シンコウ工　　　　　68100 　38280　 77.9% 2.9%
<7564>* ワークマン　　　　　356200 　204980　 73.77% 4.11%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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