サイバダインなど／来週の買い需要

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[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 <7805> ;プリントネット;620%;6200;10.13;616;7 <3195> ;ジェネパ;397%;58700;1.76;543;-8 <1551> ;JSQ20;367%;770;2.27;5370;-30 <7779> ;サイバダイン;273%;1302700;1.98;626;2 <3361> ;トーエル;255%;123200;0.14;838;13 <8079> ;正栄食;178%;120600;0.03;4020;40 <7443> ;横浜魚類;175%;700;1.68;553; <8617> ;光世証;147%;14600;2.37;686;-1 <3329> ;東和フード;141%;29700;0.26;1387;16 <2910> ;ロックフィール;135%;297300;0.07;1539;-13 <8011> ;三陽商;130%;83400;1.05;778;1 <9708> ;帝国ホテル;110%;5700;2.30;1877;3 <7494> ;コナカ;91%;57500;0.60;330;2 <1563> ;マザーズコア;87%;2602;0.98;3620;-70 <8923> ;トーセイ;81%;87000;1.15;1081;-11 <7610> ;テイツー;72%;529200;10.24;74;1 <3664> ;モブキャスト;71%;138900;10.26;129;-1 <4326> ;インテージHD;68%;17500;0.70;1335;6 <4679> ;田谷;67%;2000;0.07;547;-2 <8030> ;中央魚;67%;200;2.83;3070;0
[コメント]
サイバダインは5月半ば辺りに高値期日を迎える。その後は水準が切り下がるため、買い方の需給状況も改善してくるだろう。《FA》
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