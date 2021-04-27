関連記事
記事提供元：フィスコ
*16:38JST 信越化学工業に逆張りのコール買いが目立つ（27日10:54時点のeワラント取引動向）
新規買いは原資産の株価下落が目立つソニーグループ<6758>コール383回 5月 11,500円を逆張り、信越化学工業<4063>コール180回 6月 21,000円を逆張り、サイバーエージェント<4751>プット94回 5月 1,450円を順張りで買う動きなどが見られる。
手仕舞い売りとしてはイーサリアム2021年5月 プラス5倍トラッカー1回 5月 900米ドル、日東電工<6988>コール157回 6月 12,000円、サイバーエージェントコール165回 5月 1,975円、ＳＵＭＣＯ<3436>コール223回 5月 3,200円、米ドルリンク債プット1099回 5月 108円などが見られる。
上昇率上位はアマゾン・ドット・コムコール149回 5月 4,300米ドル（+50.0%）、キーエンス<6861>プット99回 5月 41,000円（+40.0%）、楽天グループ<4755>コール307回 5月 1,450円（+33.8%）、イビデン<4062>プット78回 5月 4,050円（+31.6%）、アマゾン・ドット・コムコール148回 5月 3,800米ドル（+31.5%）などとなっている。
（eワラント証券）《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
注目トピックスの最新ニュース
- 日銀は海外経済の判断を上方修正 4/27 15:47
- FOMC、現行の金融政策維持の見通し 住信SBIネット銀行（馬渕磨理子） 4/27 15:19
- （中国）上海総合指数は0.03％安でスタート、企業決算の発表を控え慎重ムード 4/27 10:56
- ソフトバンク、印物流分野への出資を加速、フードデリバリー「swiggy」にも出資へ 4/27 10:07
- NYの視点：FOMCも夏にかけてテーパリング協議過熱するとの見方 4/27 07:36
広告
広告
広告