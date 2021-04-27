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信越化学工業に逆張りのコール買いが目立つ（27日10:54時点のeワラント取引動向）

2021年4月27日 16:38

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記事提供元：フィスコ


*16:38JST 信越化学工業に逆張りのコール買いが目立つ（27日10:54時点のeワラント取引動向）
新規買いは原資産の株価下落が目立つソニーグループ<6758>コール383回 5月 11,500円を逆張り、信越化学工業<4063>コール180回 6月 21,000円を逆張り、サイバーエージェント<4751>プット94回 5月 1,450円を順張りで買う動きなどが見られる。

手仕舞い売りとしてはイーサリアム2021年5月 プラス5倍トラッカー1回 5月 900米ドル、日東電工<6988>コール157回 6月 12,000円、サイバーエージェントコール165回 5月 1,975円、ＳＵＭＣＯ<3436>コール223回 5月 3,200円、米ドルリンク債プット1099回 5月 108円などが見られる。

上昇率上位はアマゾン・ドット・コムコール149回 5月 4,300米ドル（+50.0%）、キーエンス<6861>プット99回 5月 41,000円（+40.0%）、楽天グループ<4755>コール307回 5月 1,450円（+33.8%）、イビデン<4062>プット78回 5月 4,050円（+31.6%）、アマゾン・ドット・コムコール148回 5月 3,800米ドル（+31.5%）などとなっている。

（eワラント証券）《FA》

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