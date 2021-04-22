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今日の注目スケジュール：欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、米景気先行指数、米中古住宅販売件数など

2021年4月22日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、米景気先行指数、米中古住宅販売件数など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
10:00　営業毎旬報告(4月20日現在、日本銀行)


新型コロナ感染症対応の金融支援特別オペ(日本銀行)

ビジョナルが東証マザーズに新規上場(公開価格:5000円)

ステラファーマが東証マザーズに新規上場(公開価格:460円)

ネオマーケティングが東証ジャスダックに新規上場(公開価格:1800円)

月例経済報告(4月)


＜海外＞
10:00　中・SWIFTグローバル元支払(3月)　　2.2％
20:45　欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見　0％　0％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　57.6万件
23:00　米・景気先行指数(3月)　0.6％　0.2％
23:00　米・中古住宅販売件数(3月)　617万件　622万件
23:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(4月)　-11.5　-10.8


米・バイデン大統領が気候サミット開催(23日まで)

米・スペースXの宇宙船打ち上げ(星出彰彦さんら搭乗)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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