

*14:43JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ユニマットRC、いちごなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する

ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [4月20日 14:31 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<6239> ナガオカ 1793500 140940 1172.53% 6.6%

<6656> インスペック 207500 19160 982.99% 8.96%

<9707>* ユニマットRC 132800 13080 915.29% -0.07%

<1656> #VALUE! 113007 11206 908.45% -0.59%

<2561> iS日国際 25654 2676.2 858.60% -0.04%

<1475> iSTOPIX 426506 51811.8 723.18% -1.64%

<3647> ジースリーHD 7927400 1094460 624.32% 29.96%

<6999> KOA 521900 86180 505.59% -2.99%

<4571> ナノキャリア 2303600 396880 480.43% 3.01%

<3341> 日本調剤 153700 26620 477.39% 2.09%

<3891> 高度紙 655000 128240 410.76% -4.14%

<1346> MXS225 53758 10654.6 404.55% -1.95%

<2524> NZAM TPX 25000 519200.00% 3.8151%

<6486> イーグル 434300 90280 381.06% 4.77%

<2521> 上場米HE 592570 129892 356.20% -0.21%

<8059> 第一実 30000 6840 338.60% 0.83%

<1489> 高配当50 2552 605 321.82% -1.41%

<9267> Genky 149600 36100 314.40% -4.28%

<1330> 上場225 66500 16640 299.64% -2.11%

<2337>* いちご 3506300 929600 277.18% 0.31%

<1348> MXSトピクス 120480 32330 272.66% -1.67%

<3778> さくら 836400 227640 267.42% 3.23%

<1571> 日経インバ 500270 136832.4 265.61% 2.01%

<4177> M−i−plug 214700 59440 261.20% -5.83%

<4026> 神島化 70400 19660 258.09% 1.84%

<3150> グリムス 608200 176680 244.24% -6.04%

<2931> ユーグレナ 6819900 2026060 236.61% -7.97%

<1369> DIAM225 17828 5474.8 225.64% -1.94%

<1321> 225投信 799771 252494.8 216.75% -1.95%

<1358> 上場2倍 21318 6768.4 214.96% -4.15%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》