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*14:43JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ユニマットRC、いちごなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月20日 14:31 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<6239> ナガオカ 1793500 140940 1172.53% 6.6%
<6656> インスペック 207500 19160 982.99% 8.96%
<9707>* ユニマットRC 132800 13080 915.29% -0.07%
<1656> #VALUE! 113007 11206 908.45% -0.59%
<2561> iS日国際 25654 2676.2 858.60% -0.04%
<1475> iSTOPIX 426506 51811.8 723.18% -1.64%
<3647> ジースリーHD 7927400 1094460 624.32% 29.96%
<6999> KOA 521900 86180 505.59% -2.99%
<4571> ナノキャリア 2303600 396880 480.43% 3.01%
<3341> 日本調剤 153700 26620 477.39% 2.09%
<3891> 高度紙 655000 128240 410.76% -4.14%
<1346> MXS225 53758 10654.6 404.55% -1.95%
<2524> NZAM TPX 25000 519200.00% 3.8151%
<6486> イーグル 434300 90280 381.06% 4.77%
<2521> 上場米HE 592570 129892 356.20% -0.21%
<8059> 第一実 30000 6840 338.60% 0.83%
<1489> 高配当50 2552 605 321.82% -1.41%
<9267> Genky 149600 36100 314.40% -4.28%
<1330> 上場225 66500 16640 299.64% -2.11%
<2337>* いちご 3506300 929600 277.18% 0.31%
<1348> MXSトピクス 120480 32330 272.66% -1.67%
<3778> さくら 836400 227640 267.42% 3.23%
<1571> 日経インバ 500270 136832.4 265.61% 2.01%
<4177> M−i−plug 214700 59440 261.20% -5.83%
<4026> 神島化 70400 19660 258.09% 1.84%
<3150> グリムス 608200 176680 244.24% -6.04%
<2931> ユーグレナ 6819900 2026060 236.61% -7.97%
<1369> DIAM225 17828 5474.8 225.64% -1.94%
<1321> 225投信 799771 252494.8 216.75% -1.95%
<1358> 上場2倍 21318 6768.4 214.96% -4.15%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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