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出来高変化率ランキング（14時台）～ユニマットRC、いちごなどがランクイン

2021年4月20日 14:43

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記事提供元：フィスコ


*14:43JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ユニマットRC、いちごなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [4月20日　14:31　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<6239> ナガオカ　　　　　 　1793500 　140940　 1172.53% 6.6%
<6656> インスペック　　　 　207500 　19160　 982.99% 8.96%
<9707>* ユニマットRC　　 　132800 　13080　 915.29% -0.07%
<1656> #VALUE! 　113007 　11206　 908.45% -0.59%
<2561> iS日国際　　　　 　25654 　2676.2　 858.60% -0.04%
<1475> iSTOPIX　　 　426506 　51811.8　 723.18% -1.64%
<3647> ジースリーHD　　 　7927400 　1094460　 624.32% 29.96%
<6999> KOA　　　　　　 　521900 　86180　 505.59% -2.99%
<4571> ナノキャリア　　　 　2303600 　396880　 480.43% 3.01%
<3341> 日本調剤　　　　　 　153700 　26620　 477.39% 2.09%
<3891> 高度紙　　　　　　 　655000 　128240　 410.76% -4.14%
<1346> MXS225　　　 　53758 　10654.6　 404.55% -1.95%
<2524> NZAM　　　　　 　TPX 　25000　 519200.00% 3.8151%
<6486> イーグル　　　　　 　434300 　90280　 381.06% 4.77%
<2521> 上場米HE　　　　 　592570 　129892　 356.20% -0.21%
<8059> 第一実　　　　　　 　30000 　6840　 338.60% 0.83%
<1489> 高配当50　　　　 　2552 　605　 321.82% -1.41%
<9267> Genky　　　　 　149600 　36100　 314.40% -4.28%
<1330> 上場225　　　　 　66500 　16640　 299.64% -2.11%
<2337>* いちご　　　　　　 　3506300 　929600　 277.18% 0.31%
<1348> MXSトピクス　　 　120480 　32330　 272.66% -1.67%
<3778> さくら　　　　　　 　836400 　227640　 267.42% 3.23%
<1571> 日経インバ　　　　 　500270 　136832.4　 265.61% 2.01%
<4177> M−i−plug　 　214700 　59440　 261.20% -5.83%
<4026> 神島化　　　　　　 　70400 　19660　 258.09% 1.84%
<3150> グリムス　　　　　 　608200 　176680　 244.24% -6.04%
<2931> ユーグレナ　　　　 　6819900 　2026060　 236.61% -7.97%
<1369> DIAM225　　 　17828 　5474.8　 225.64% -1.94%
<1321> 225投信　　　　 　799771 　252494.8　 216.75% -1.95%
<1358> 上場2倍　　　　　 　21318 　6768.4　 214.96% -4.15%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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