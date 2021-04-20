マーケット RSS

 

日本調剤　大幅反発、一転営業増益までの上方修正にポジティブインパクト

2021年4月20日 10:50

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*10:50JST 日本調剤---大幅反発、一転営業増益までの上方修正にポジティブインパクト
日本調剤<3341>は大幅反発。前日に21年3月期業績予想の上方修正を発表している。営業利益は従来予想の65.5億円から81億円、前期比6.7％増に引き上げ。来局患者数の回復が想定を上回っているほか、医薬品製造販売事業における新規収載品の販売が引き続き好調であったことなどが上振れ要因に。第3四半期までの状況から上振れ期待もあったとみられるが、一転しての営業増益見通しにポジティブなインパクトが先行のようだ。《TY》

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. マネックスG　大幅反落、ビットコイン価格の急落で関連銘柄として警戒売り
  2. 相場展望4月19日　夏以降の米金融政策転換で『パウエル・ショック』起こるか? ⇒ 株式市場には逆風
  3. クリナップが急伸、21年3月期の業績予想を大幅に増額し注目集中
  4. 米国株見通し：失速か、対中関係や追加対策を不安視
  5. 大阪金概況：上昇、米長期金利の落ち着き映すも株価底堅く上値の重い展開
  1. NY原油：大幅続伸で63.15ドル、IEAは今年の需要見通し引き上げ
  2. NY金は値固め局面か　サンワード貿易の陳氏（花田浩菜）
  3. 政府が推薦する銘柄!? 「攻めのIT経営銘柄」が「DX銘柄」に変わったワケ　後編
  4. NFTが仮想通貨へ与える影響は
  5. ADR日本株ランキング～ソフトバンクGなど全般堅調、シカゴは大阪比130円高の29750円～
  1. スエズ運河座礁でどうなる原油価格
  2. 引き金が引かれた? バブルが崩壊する仕組みと3つの共通点　前編
  3. 30日上場のAppierGroup(エイピアグループ)は後場、公開価格の29%高(2060円)で始まる
  4. アンジェスは共同開発中の新型コロナ「治療薬」が注目され大幅反発
  5. ADR日本株ランキング～トヨタなど全般冴えない、シカゴは大阪比130円安び28680円～

広告

写真で見るニュース

  • Golf Touran（画像: フォルクスワーゲン グループ ジャパンの発表資料より）
  • 世界初公開となったアウディ・Q4 e-tronシリーズ（画像: アウディジャパン発表資料より）
  • 木星
  • Photo：最後に最上級機種「1300ccのスーパーデラックス」を販売するのが秘訣だった
  • Outback Wilderness(アウトバック ウィルダネス)（画像: スバルの発表資料より）
  • (C) 2020 20th Century Studios. All rights reserved.
  • e-POWERイメージ（画像：日産自動車株式会社発表資料より）
  • 2021年シーズン カラーリングマシン（本田技研工業の発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

相場展望4月19日　夏以降の米金融政策転換で『パウエル・ショック』起こるか? ⇒ 株式市場には逆風

コロナ関連の破たん1287件に　東京や大阪で諦め型の倒産が増加　東京商工リサーチ

新素材を用いたスタンスミスマイロ（画像：アディダスジャパンの発表資料より）

アディダス、キノコの菌糸体利用したレザーのような新素材で製品開発

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体