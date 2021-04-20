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記事提供元：フィスコ
*10:50JST 日本調剤---大幅反発、一転営業増益までの上方修正にポジティブインパクト
日本調剤<3341>は大幅反発。前日に21年3月期業績予想の上方修正を発表している。営業利益は従来予想の65.5億円から81億円、前期比6.7％増に引き上げ。来局患者数の回復が想定を上回っているほか、医薬品製造販売事業における新規収載品の販売が引き続き好調であったことなどが上振れ要因に。第3四半期までの状況から上振れ期待もあったとみられるが、一転しての営業増益見通しにポジティブなインパクトが先行のようだ。《TY》
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