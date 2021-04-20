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オリエンタルランドを対象とするコール型が上昇率上位にランクイン（20日10:00時点のeワラント取引動向）

2021年4月20日 10:36

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記事提供元：フィスコ


*10:36JST オリエンタルランドを対象とするコール型が上昇率上位にランクイン（20日10:00時点のeワラント取引動向）
手仕舞い売りとしては日経平均 マイナス3倍トラッカー65回 5月 32,500円、日本郵船<9101>コール119回 5月 3,700円、イーサリアム2021年5月 マイナス3倍トラッカー2回 5月 3,150米ドル、サイバーエージェント<4751>コール165回 5月 1,975円、イーサリアム2021年5月 プラス5倍トラッカー2回 5月 1,750米ドルなどが見られる。

上昇率上位はオリエンタルランド<4661>コール149回 5月 21,000円（+33.3%）、ダイキン工業<6367>プット123回 5月 16,500円（+30.0%）、丸紅<8002>プット80回 5月 550円（+25.0%）、ダイキン工業プット124回 5月 20,000円（+22.4%）、日立建機<6305>プット64回 5月 2,750円（+19.2%）などとなっている。

（eワラント証券）《FA》

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