

*08:18JST 4/15

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（33730.89、+53.62）

・米原油先物は上昇（63.15、+2.97）

・海外コロナワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（29620.99、-130.62）

・ナスダック総合指数は下落（13857.84、-138.26）

・シカゴ日経225先物は下落（29600、大阪比-10）

・1ドル108円90-00銭

・VIX指数は上昇（16.99、+0.34）

・SOX指数は下落（3213.88、-38.81）

・米長期金利は上昇

・コロナ変異種の拡大

・米中対立再燃への懸念

・総務官僚接待問題

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・黒田日銀総裁が日銀支店長会議であいさつ

・日銀「地域経済報告（さくらリポート）」（4月）

・サイバートラストが新規上場

・独消費者物価指数改定値（CPI）（3月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（4月）

・米ニューヨーク連銀製造業景気指数（4月）

・米小売売上高（3月）

・米鉱工業生産指数（3月）

・米設備稼働率（3月）

・米企業在庫（2月）

・米NAHB住宅市場指数（4月）

・米対米証券投資収支（2月）《ST》