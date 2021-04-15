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記事提供元：フィスコ
*08:18JST 4/15
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（33730.89、+53.62）
・米原油先物は上昇（63.15、+2.97）
・海外コロナワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（29620.99、-130.62）
・ナスダック総合指数は下落（13857.84、-138.26）
・シカゴ日経225先物は下落（29600、大阪比-10）
・1ドル108円90-00銭
・VIX指数は上昇（16.99、+0.34）
・SOX指数は下落（3213.88、-38.81）
・米長期金利は上昇
・コロナ変異種の拡大
・米中対立再燃への懸念
・総務官僚接待問題
留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・黒田日銀総裁が日銀支店長会議であいさつ
・日銀「地域経済報告（さくらリポート）」（4月）
・サイバートラストが新規上場
・独消費者物価指数改定値（CPI）（3月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（4月）
・米ニューヨーク連銀製造業景気指数（4月）
・米小売売上高（3月）
・米鉱工業生産指数（3月）
・米設備稼働率（3月）
・米企業在庫（2月）
・米NAHB住宅市場指数（4月）
・米対米証券投資収支（2月）《ST》
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