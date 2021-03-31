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31日の日本国債市場概況：債券先物は151円16銭で終了

2021年3月31日 17:31

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記事提供元：フィスコ


*17:31JST 31日の日本国債市場概況：債券先物は151円16銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年6月限
寄付151円23銭 高値151円30銭 安値151円12銭 引け151円16銭
売買高総計19386枚

2年 423回 -0.130％
5年 146回 -0.095％
10年 361回 0.090％
20年 175回 0.475％
一時債券先物6月限は、151円23銭で取引を開始。日銀が今夕発表する4月国債買入方針への警戒感が強まったほか、米長期金利が上昇したことから売りが優勢になり、151円30銭から151円12銭まで下げた。現物債の取引では、2年債が買われ、5年債、10年債、20年債が売られた。

＜米国債概況＞
2年債は0.14％、10年債は1.72％、30年債は2.38％近辺で推移。
債券利回りはやや上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.27％、英国債は0.83％、オーストラリア10年債は1.77％、NZ10年債は1.79％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00　ユーロ圏・3月消費者物価指数速報値（前年比予想：+1.4％、2月：+0.9％）
・21:00　南ア・2月貿易収支（予想：+221億ランド、1月：+118億ランド）
・21:15　米・3月ADP雇用統計（予想：+55.0万人、2月：+11.7万人）
・22:45　米・3月シカゴ購買部協会景気指数（予想：61.0、2月：59.5）
・23:00　米・2月中古住宅販売成約指数（前月比予想：-3.0％、1月：-2.8％）《KK》

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