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前澤化成は株主優待制度の拡充変更に注目集まり飛び出すように上値追う

2021年3月31日 09:30

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

■現行のコシヒカリ贈呈を2000点超の商品から選ぶ方式に

　前澤化成工業<7925>(東1)は3月31日、飛び出すように上値を追って始まり、取引開始後は6%高の1013円(53円高)。昨年11月25日以来の1000円台復帰となっている。

　30日の取引終了後、「株主優待制度の変更(拡充)および新制度導入」を発表し、現行の新潟県産コシヒカリ贈呈を、新たに保有株数などに応じたポイント贈呈方式とし、お米はもちろん、ブランド牛などのこだわりグルメ、スイーツや飲料類、銘酒、家電製品、ギフトなど2000点を超える商品の中から好きなものを選べる方式にするとした。

　毎年6月末日、12月末日の株主名簿に記載または記録された当社株式3単元(300株)以上を保有する株主を対象とし、2021年6月末日現在の株主より新制度を適用する。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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