

*17:47JST 25日の日本国債市場概況：債券先物は151円34銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2021年6月限

寄付151円39銭 高値151円39銭 安値151円24銭 引け151円34銭

売買高総計14442枚

2年 422回 -0.135％

5年 146回 -0.095％

10年 361回 0.080％

20年 175回 0.455％

債券先物6月限は、151円39銭で取引を開始。財務省の40年債入札を控えて売りが先行し、その後も日本株高・円安推移や米長期金利上昇を受けて売りが強まり、151円24銭まで下げた。40年債入札の結果は無難との見方で、一時買い戻しがみられた。現物債の取引では、2年債が買われ、5年債、10年債、20年債が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は0.14％、10年債は1.62％、30年債は2.32％近辺で推移。

債券利回りはやや上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.36％、英国債は0.73％、オーストラリア10年債は1.67％、NZ10年債は1.56％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・18:00 ユーロ圏・2月マネーサプライM3（前年比予想：+12.5％、1月：+12.5％）

・18:00 欧州中央銀行(ECB)経済報告

・18:00 ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁BISイベントで講演

・18:30 ベイリー英中銀総裁BISイベントで講演

・18:30 ウィリアムズNY連銀総裁BISイベントで小スピーチ

・21:30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：73.0万件、前回：77.0万件）

・21:30 米・10-12月期GDP確定値（前期比年率予想：+4.1％、改定値：+4.1％）

・22:00台 南ア中銀が政策金利発表（3.50％に据え置き予想）

・23:10 クラリダ米FRB副議長オンライン講演（経済見通しと金融政策）

・01:00 ボスティック米アトランタ連銀総裁講演（NYエコノミッククラブ）

・02:00 エバンス米シカゴ連銀総裁講演（経済見通し）

・02:00 米財務省・7年債入札

・02:15 バイデン米大統領会見

・08:00 デイリー米サンフランシスコ連銀総裁討論会参加（コロナ時代の金融政策）

・EU首脳会議（26日まで）《KK》