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25日の日本国債市場概況：債券先物は151円34銭で終了

2021年3月25日 17:47

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記事提供元：フィスコ


*17:47JST 25日の日本国債市場概況：債券先物は151円34銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年6月限
寄付151円39銭 高値151円39銭 安値151円24銭 引け151円34銭
売買高総計14442枚

2年 422回 -0.135％
5年 146回 -0.095％
10年 361回 0.080％
20年 175回 0.455％

債券先物6月限は、151円39銭で取引を開始。財務省の40年債入札を控えて売りが先行し、その後も日本株高・円安推移や米長期金利上昇を受けて売りが強まり、151円24銭まで下げた。40年債入札の結果は無難との見方で、一時買い戻しがみられた。現物債の取引では、2年債が買われ、5年債、10年債、20年債が売られた。

＜米国債概況＞
2年債は0.14％、10年債は1.62％、30年債は2.32％近辺で推移。
債券利回りはやや上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.36％、英国債は0.73％、オーストラリア10年債は1.67％、NZ10年債は1.56％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00　ユーロ圏・2月マネーサプライM3（前年比予想：+12.5％、1月：+12.5％）
・18:00　欧州中央銀行(ECB)経済報告
・18:00　ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁BISイベントで講演
・18:30　ベイリー英中銀総裁BISイベントで講演
・18:30　ウィリアムズNY連銀総裁BISイベントで小スピーチ
・21:30　米・先週分新規失業保険申請件数（予想：73.0万件、前回：77.0万件）
・21:30　米・10-12月期GDP確定値（前期比年率予想：+4.1％、改定値：+4.1％）
・22:00台　南ア中銀が政策金利発表（3.50％に据え置き予想）
・23:10　クラリダ米FRB副議長オンライン講演（経済見通しと金融政策）
・01:00　ボスティック米アトランタ連銀総裁講演（NYエコノミッククラブ）
・02:00　エバンス米シカゴ連銀総裁講演（経済見通し）
・02:00　米財務省・7年債入札
・02:15　バイデン米大統領会見
・08:00　デイリー米サンフランシスコ連銀総裁討論会参加（コロナ時代の金融政策）
・EU首脳会議（26日まで）《KK》

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