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【M&A速報：2021/03/25（2）】近鉄グループHD、米ブラックストーンに「都ホテル京都八条」等8ホテルを譲渡

2021年3月25日 16:50

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記事提供元：フィスコ


*16:50JST 【M&A速報：2021/03/25（2）】近鉄グループHD、米ブラックストーンに「都ホテル京都八条」等8ホテルを譲渡
■近鉄グループHD<9041>、米ブラックストーンに「都ホテル京都八条」等8ホテルを譲渡　基本合意書を締結

■近鉄グループHD<9041>、米ブラックストーンへのホテル売却報道について「売却金額は交渉を通じ決定」

■メディアドゥ<3678>、取次大手トーハンとの資本業務提携を発表

■メディアドゥ<3678>、RIZAPグループ<2928>子会社の日本文芸社を買収

■KADOKAWA<9468>、ビジネスプロデュース局関連事業を傘下の角川アスキー総合研究所に承継

■青山財産ネットワークス<8929>、法人向けFX取引サービス「DasH FX」運営子会社をもつHash DasH HDと資本業務提携

■大丸エナウィン<9818>、LPガス販売の太陽プロパンを買収

■エフテック<7212>、自動車部品製造を手がける米国子会社の増資を引き受け

■土木積算ソフト「Gaia」シリーズ提供のビーイング<4734>、MBOが成立　上場廃止へ

■ネットイヤーグループ<3622>、ソーシャルメディアマーケティング支援子会社トライバルメディアハウスの全保有株式を譲渡

■サカイオーベックス<3408>、MBOが不成立

■MBKパートナーズ、介護大手のツクイHD<2398>へのTOBが成立

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》

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