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22日の日本国債市場概況：債券先物は151円30銭で終了

2021年3月22日 17:41

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記事提供元：フィスコ


*17:41JST 22日の日本国債市場概況：債券先物は151円30銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年6月限
寄付151円10銭 高値151円36銭 安値151円10銭 引け151円30銭
売買高総計16926枚

2年 422回 -0.145％
5年 146回 -0.100％
10年 361回 0.075％
20年 175回 0.460％

債券先物6月限は、151円10銭で取引を開始。黒田日銀総裁が前週末の日銀金融政策決定会合後の会見で「今、イールドカーブ立てるように何かすることは考えていない」と述べたことが材料視されたほか、米長期金利低下や日本株安を受けて買いが優勢になり、151円36銭まで上げた。現物債の取引では、全年限が買われた。

＜米国債概況＞
2年債は0.14％、10年債は1.67％、30年債は2.38％近辺で推移。
債券利回りは低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.32％、英国債は0.81％、オーストラリア10年債は1.75％、NZ10年債は1.73％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00　ユーロ圏・1月経常収支（12月：+367億ユーロ）
・21:30　米・2月シカゴ連銀全米活動指数（予想：0.71、1月：0.66）
・22:00　パウエル米FRB議長BIS主催オンライン討論会参加
・23:00　米・2月中古住宅販売件数（予想：650万戸、1月：669万戸）
・23:00　バーキン米リッチモンド連銀総裁オンライン討論会参加に
・02:00　デイリー米サンフランシスコ連銀総裁オンライン討論会主催
・02:30　クオールズ米FRB副議長オンライン講演《KK》

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