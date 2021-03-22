

*17:41JST 22日の日本国債市場概況：債券先物は151円30銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2021年6月限

寄付151円10銭 高値151円36銭 安値151円10銭 引け151円30銭

売買高総計16926枚

2年 422回 -0.145％

5年 146回 -0.100％

10年 361回 0.075％

20年 175回 0.460％

債券先物6月限は、151円10銭で取引を開始。黒田日銀総裁が前週末の日銀金融政策決定会合後の会見で「今、イールドカーブ立てるように何かすることは考えていない」と述べたことが材料視されたほか、米長期金利低下や日本株安を受けて買いが優勢になり、151円36銭まで上げた。現物債の取引では、全年限が買われた。

＜米国債概況＞

2年債は0.14％、10年債は1.67％、30年債は2.38％近辺で推移。

債券利回りは低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.32％、英国債は0.81％、オーストラリア10年債は1.75％、NZ10年債は1.73％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・18:00 ユーロ圏・1月経常収支（12月：+367億ユーロ）

・21:30 米・2月シカゴ連銀全米活動指数（予想：0.71、1月：0.66）

・22:00 パウエル米FRB議長BIS主催オンライン討論会参加

・23:00 米・2月中古住宅販売件数（予想：650万戸、1月：669万戸）

・23:00 バーキン米リッチモンド連銀総裁オンライン討論会参加に

・02:00 デイリー米サンフランシスコ連銀総裁オンライン討論会主催

・02:30 クオールズ米FRB副議長オンライン講演《KK》