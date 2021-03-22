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*15:11JST 東証業種別ランキング：海運業が上昇率トップ
海運業が上昇率トップ。そのほか鉄鋼、電力・ガス業、鉱業、石油・石炭製品なども上昇。一方、輸送用機器が下落率トップ。そのほか保険業、機械、非鉄金属、電気機器なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 海運業 ／ 477.15 ／ 4.00
2. 鉄鋼 ／ 439.04 ／ 1.53
3. 電力・ガス業 ／ 414.15 ／ 1.15
4. 鉱業 ／ 239.33 ／ 1.11
5. 石油・石炭製品 ／ 1,124.53 ／ 1.10
6. 卸売業 ／ 1,848.23 ／ 0.55
7. 空運業 ／ 225.64 ／ 0.53
8. 水産・農林業 ／ 521.4 ／ 0.20
9. パルプ・紙 ／ 589.74 ／ 0.20
10. 建設業 ／ 1,219. ／ -0.19
11. 証券業 ／ 448.85 ／ -0.21
12. 食料品 ／ 1,706.71 ／ -0.34
13. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,838.33 ／ -0.39
14. その他製品 ／ 3,797.86 ／ -0.40
15. 精密機器 ／ 9,322.05 ／ -0.52
16. 陸運業 ／ 2,143.07 ／ -0.56
17. ゴム製品 ／ 3,134.06 ／ -0.58
18. 銀行業 ／ 161.12 ／ -0.59
19. 小売業 ／ 1,490.81 ／ -0.62
20. 情報・通信業 ／ 5,365.76 ／ -0.70
21. その他金融業 ／ 719.79 ／ -0.76
22. 金属製品 ／ 1,434.29 ／ -0.87
23. 繊維業 ／ 621.61 ／ -0.99
24. 化学工業 ／ 2,392.67 ／ -1.01
25. ガラス・土石製品 ／ 1,218.77 ／ -1.02
26. 医薬品 ／ 3,408.01 ／ -1.20
27. 不動産業 ／ 1,536.1 ／ -1.24
28. サービス業 ／ 2,851.88 ／ -1.58
29. 電気機器 ／ 3,509.66 ／ -1.69
30. 非鉄金属 ／ 1,090.22 ／ -1.76
31. 機械 ／ 2,305.51 ／ -2.08
32. 保険業 ／ 1,020.15 ／ -2.65
33. 輸送用機器 ／ 3,069.4 ／ -3.09《FA》
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