高見サイ　ストップ高買い気配、業績予想および配当予想を上方修正／新興市場スナップショット



*13:54JST <6424> 高見サイ 1093カ -

ストップ高買い気配。21年3月期の営業利益を従来予想の5.80億円から8.60億円（前期実績12.40億円）に上方修正したと午前の取引終了後に発表している。交通システム機器やメカトロ機器の改造などが堅調に推移したため。原価低減や経費削減も利益を押し上げる見通し。また、期末配当を従来予想の10.00円から12.00円（前期末実績15.00円、うち記念配当5.00円）に増額修正した。年間配当予想も同額となる。《YN》