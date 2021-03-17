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東証業種別ランキング：鉱業が下落率トップ

2021年3月17日 15:14

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記事提供元：フィスコ


*15:14JST 東証業種別ランキング：鉱業が下落率トップ
鉱業が下落率トップ。そのほか鉄鋼、空運業、精密機器、電力・ガス業なども下落。一方、医薬品が上昇率トップ。そのほか不動産業、陸運業、化学工業、水産・農林業なども上昇。


業種名／現在値／前日比（％）

1. 医薬品 ／ 3,420.54 ／ 1.04
2. 不動産業 ／ 1,539.79 ／ 0.87
3. 陸運業 ／ 2,164.03 ／ 0.62
4. 化学工業 ／ 2,389.21 ／ 0.59
5. 水産・農林業 ／ 519.02 ／ 0.57
6. 保険業 ／ 1,013.1 ／ 0.53
7. 銀行業 ／ 153.01 ／ 0.51
8. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,845.87 ／ 0.43
9. その他金融業 ／ 704.9 ／ 0.40
10. 繊維業 ／ 617.89 ／ 0.38
11. 金属製品 ／ 1,410.24 ／ 0.33
12. 機械 ／ 2,320.57 ／ 0.25
13. その他製品 ／ 3,828.21 ／ 0.17
14. 輸送用機器 ／ 3,058.88 ／ 0.17
15. 卸売業 ／ 1,824.54 ／ 0.15
16. 小売業 ／ 1,493.01 ／ 0.12
17. 電気機器 ／ 3,522.72 ／ 0.12
18. パルプ・紙 ／ 581.86 ／ 0.11
19. サービス業 ／ 2,870.23 ／ 0.07
20. 食料品 ／ 1,696.74 ／ 0.00
21. 建設業 ／ 1,192.9 ／ -0.09
22. 非鉄金属 ／ 1,090.29 ／ -0.14
23. 証券業 ／ 427.57 ／ -0.15
24. ガラス・土石製品 ／ 1,196.13 ／ -0.18
25. 海運業 ／ 438.58 ／ -0.25
26. 石油・石炭製品 ／ 1,105. ／ -0.47
27. 情報・通信業 ／ 5,458.23 ／ -0.56
28. ゴム製品 ／ 3,095.35 ／ -0.77
29. 電力・ガス業 ／ 404.27 ／ -0.80
30. 精密機器 ／ 9,277.87 ／ -1.10
31. 空運業 ／ 219.52 ／ -1.13
32. 鉄鋼 ／ 414.83 ／ -1.76
33. 鉱業 ／ 239.77 ／ -2.03《FA》

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