

*15:14JST 東証業種別ランキング：鉱業が下落率トップ

鉱業が下落率トップ。そのほか鉄鋼、空運業、精密機器、電力・ガス業なども下落。一方、医薬品が上昇率トップ。そのほか不動産業、陸運業、化学工業、水産・農林業なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 医薬品 ／ 3,420.54 ／ 1.04

2. 不動産業 ／ 1,539.79 ／ 0.87

3. 陸運業 ／ 2,164.03 ／ 0.62

4. 化学工業 ／ 2,389.21 ／ 0.59

5. 水産・農林業 ／ 519.02 ／ 0.57

6. 保険業 ／ 1,013.1 ／ 0.53

7. 銀行業 ／ 153.01 ／ 0.51

8. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,845.87 ／ 0.43

9. その他金融業 ／ 704.9 ／ 0.40

10. 繊維業 ／ 617.89 ／ 0.38

11. 金属製品 ／ 1,410.24 ／ 0.33

12. 機械 ／ 2,320.57 ／ 0.25

13. その他製品 ／ 3,828.21 ／ 0.17

14. 輸送用機器 ／ 3,058.88 ／ 0.17

15. 卸売業 ／ 1,824.54 ／ 0.15

16. 小売業 ／ 1,493.01 ／ 0.12

17. 電気機器 ／ 3,522.72 ／ 0.12

18. パルプ・紙 ／ 581.86 ／ 0.11

19. サービス業 ／ 2,870.23 ／ 0.07

20. 食料品 ／ 1,696.74 ／ 0.00

21. 建設業 ／ 1,192.9 ／ -0.09

22. 非鉄金属 ／ 1,090.29 ／ -0.14

23. 証券業 ／ 427.57 ／ -0.15

24. ガラス・土石製品 ／ 1,196.13 ／ -0.18

25. 海運業 ／ 438.58 ／ -0.25

26. 石油・石炭製品 ／ 1,105. ／ -0.47

27. 情報・通信業 ／ 5,458.23 ／ -0.56

28. ゴム製品 ／ 3,095.35 ／ -0.77

29. 電力・ガス業 ／ 404.27 ／ -0.80

30. 精密機器 ／ 9,277.87 ／ -1.10

31. 空運業 ／ 219.52 ／ -1.13

32. 鉄鋼 ／ 414.83 ／ -1.76

33. 鉱業 ／ 239.77 ／ -2.03《FA》