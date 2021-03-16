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*15:11JST 東証業種別ランキング：海運業が上昇率トップ
海運業が上昇率トップ。そのほか空運業、その他製品、不動産業、情報・通信業なども上昇。一方、鉄鋼が下落率トップ。そのほか銀行業、石油・石炭製品、証券業、ガラス・土石製品なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 海運業 ／ 439.7 ／ 3.85
2. 空運業 ／ 222.04 ／ 3.04
3. その他製品 ／ 3,821.55 ／ 2.41
4. 不動産業 ／ 1,526.58 ／ 1.92
5. 情報・通信業 ／ 5,488.74 ／ 1.61
6. 小売業 ／ 1,491.23 ／ 1.21
7. 陸運業 ／ 2,150.78 ／ 1.19
8. 電気機器 ／ 3,518.55 ／ 1.07
9. サービス業 ／ 2,868.24 ／ 1.01
10. 建設業 ／ 1,193.98 ／ 0.72
11. 医薬品 ／ 3,385.36 ／ 0.58
12. パルプ・紙 ／ 581.23 ／ 0.57
13. 非鉄金属 ／ 1,091.82 ／ 0.55
14. 卸売業 ／ 1,821.77 ／ 0.42
15. 機械 ／ 2,314.75 ／ 0.41
16. 精密機器 ／ 9,381.17 ／ 0.40
17. 繊維業 ／ 615.53 ／ 0.32
18. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,838.01 ／ 0.29
19. 食料品 ／ 1,696.68 ／ 0.28
20. 金属製品 ／ 1,405.58 ／ 0.27
21. 電力・ガス業 ／ 407.53 ／ 0.26
22. 保険業 ／ 1,007.72 ／ 0.12
23. 鉱業 ／ 244.75 ／ 0.05
24. 化学工業 ／ 2,375.15 ／ 0.04
25. 水産・農林業 ／ 516.09 ／ -0.03
26. ゴム製品 ／ 3,119.45 ／ -0.08
27. その他金融業 ／ 702.1 ／ -0.14
28. 輸送用機器 ／ 3,053.8 ／ -0.35
29. ガラス・土石製品 ／ 1,198.26 ／ -0.35
30. 証券業 ／ 428.22 ／ -0.50
31. 石油・石炭製品 ／ 1,110.17 ／ -0.65
32. 銀行業 ／ 152.23 ／ -0.83
33. 鉄鋼 ／ 422.27 ／ -1.30《FA》
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