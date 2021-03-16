

*15:11JST 東証業種別ランキング：海運業が上昇率トップ

海運業が上昇率トップ。そのほか空運業、その他製品、不動産業、情報・通信業なども上昇。一方、鉄鋼が下落率トップ。そのほか銀行業、石油・石炭製品、証券業、ガラス・土石製品なども下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 海運業 ／ 439.7 ／ 3.85

2. 空運業 ／ 222.04 ／ 3.04

3. その他製品 ／ 3,821.55 ／ 2.41

4. 不動産業 ／ 1,526.58 ／ 1.92

5. 情報・通信業 ／ 5,488.74 ／ 1.61

6. 小売業 ／ 1,491.23 ／ 1.21

7. 陸運業 ／ 2,150.78 ／ 1.19

8. 電気機器 ／ 3,518.55 ／ 1.07

9. サービス業 ／ 2,868.24 ／ 1.01

10. 建設業 ／ 1,193.98 ／ 0.72

11. 医薬品 ／ 3,385.36 ／ 0.58

12. パルプ・紙 ／ 581.23 ／ 0.57

13. 非鉄金属 ／ 1,091.82 ／ 0.55

14. 卸売業 ／ 1,821.77 ／ 0.42

15. 機械 ／ 2,314.75 ／ 0.41

16. 精密機器 ／ 9,381.17 ／ 0.40

17. 繊維業 ／ 615.53 ／ 0.32

18. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,838.01 ／ 0.29

19. 食料品 ／ 1,696.68 ／ 0.28

20. 金属製品 ／ 1,405.58 ／ 0.27

21. 電力・ガス業 ／ 407.53 ／ 0.26

22. 保険業 ／ 1,007.72 ／ 0.12

23. 鉱業 ／ 244.75 ／ 0.05

24. 化学工業 ／ 2,375.15 ／ 0.04

25. 水産・農林業 ／ 516.09 ／ -0.03

26. ゴム製品 ／ 3,119.45 ／ -0.08

27. その他金融業 ／ 702.1 ／ -0.14

28. 輸送用機器 ／ 3,053.8 ／ -0.35

29. ガラス・土石製品 ／ 1,198.26 ／ -0.35

30. 証券業 ／ 428.22 ／ -0.50

31. 石油・石炭製品 ／ 1,110.17 ／ -0.65

32. 銀行業 ／ 152.23 ／ -0.83

33. 鉄鋼 ／ 422.27 ／ -1.30《FA》