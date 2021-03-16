

*14:57JST H．I．S．---大幅反発、第1四半期は計画以上の赤字決算も最悪期は通過期待

H．I．S．<9603>は大幅反発。前日に第1四半期の決算を発表、営業損益は117億円の赤字となり、会社計画100億円の赤字をやや下回った。緊急事態宣言発出による影響や電力卸価格高騰などの影響を受けた。ただ、前四半期の143億円の赤字からは損益が改善しており、販管費の削減も進んでいる。業績見通しの発表は見送られているが、今後は緊急事態宣言解除、GoToトラベルの再開などが想定され、最悪期は峠を越えたとの見方が優勢に。《ST》