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記事提供元：フィスコ
*14:52JST ストリーム---大幅続落、今期の営業減益見通しをネガティブ視
ストリーム<3071>は大幅続落。先週末に21年1月期の決算を発表、営業利益は6.6億円で前期比4.1倍と急拡大している。従来予想の6億円も上振れる着地に。新型コロナウイルス感染拡大に伴う巣ごもり需要の増加で、インターネット通販事業が好調に推移している。ただ、22年1月期は6.3億円で同4.1％減と減益見通しになっている。収益の急拡大ステージ一巡として、ネガティブな反応が優勢に。《ST》
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