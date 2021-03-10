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【M&A速報：2021/03/10（1）】パイオニア、地図情報子会社の全事業をポラリス・キャピタル・グループに譲渡

2021年3月10日 12:23

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記事提供元：フィスコ


*12:23JST 【M&A速報：2021/03/10（1）】パイオニア、地図情報子会社の全事業をポラリス・キャピタル・グループに譲渡
■パイオニア、地図情報子会社インクリメント・ピーの全事業をポラリス・キャピタル・グループに譲渡

■スタートアップ特化型税務・会計事務所のSeven Rich Accounting、宅食事業「ママの休食」を分社化

■P2P互助プラットフォーム開発のFrich、インクルージョン・ジャパン運営のICJ2号ファンドから資金調達を実施

■住まい相談プラットフォーム「すんで」開発の住んで埼玉、ANRIなどから総額3310万円の資金調達を実施

■ピースリー<6696>のシンガポール子会社でIoT製品販売などのTRANZAS ASIA PACIFIC、MBOを実施

■沖縄県内で調剤薬局運営のゆい沖縄、那覇市で同業の東医堂の株式取得

■中国電力<9504>と中電工<1941>、台湾・花蓮県の水力発電事業に参画　世豊電力に25％出資

■NTTドコモ・ベンチャーズ、製造業向けエッジ処理型データ活用プラットフォーム提供のスウェーデンCrosser Technologies社に出資

■DOWAホールディングス<5714>、メキシコ合衆国チワワ州のロス・ガトス鉱山の権益比率を変更

■野村総合研究所<4307>、機関投資家向けデジタルアセットカストディサービス提供のコマイヌHDに出資

■日本アジアグループ<3751>、買収防衛策を導入

■東京製綱<5981>、日本製鉄<5401>によるTOB成立を受け「改めて建設的な協議を行う所存」

■経産省、中小企業・小規模事業者等に対する金融の円滑化について要請

■ファミリーマート、無人決済システム開発のTOUCH TO GOと資本業務提携

■ITプロダクト事業等のWiz、プロバスケチーム「鹿児島レブナイズ」運営会社に出資　ユーミーリンクから株式取得

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》

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