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*12:23JST 【M&A速報：2021/03/10（1）】パイオニア、地図情報子会社の全事業をポラリス・キャピタル・グループに譲渡
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■日本アジアグループ<3751>、買収防衛策を導入
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■ファミリーマート、無人決済システム開発のTOUCH TO GOと資本業務提携
■ITプロダクト事業等のWiz、プロバスケチーム「鹿児島レブナイズ」運営会社に出資 ユーミーリンクから株式取得
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》
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