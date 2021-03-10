

*07:31JST NY原油：続落で64.01ドル、供給不安和らぎ売り強まる

NY原油先物4月限は、続落（NYMEX原油4月限終値：64.01 ↓1.04）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物4月限は、前営業日比-1.04ドルの64.01ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは63.76ドル−65.98ドル。ロンドン市場で65.98ドルまで戻したが、供給不安はある程度解消されており、ニューヨーク市場で64ドルを下回り、通常取引終了後の時間外取引で63.76ドルまで下落した。《FA》