新Microsoft Edge、Xbox Insider Programでテスト開始

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記事提供元：スラド
headless 曰く、 Xbox上で新Micosoft Edgeのテストが始まったようだ(Windows Centralの記事、 Neowinの記事、 The Vergeの記事、 On MSFTの記事)。
Windows 10上のレガシーEdgeは3月でサポート終了し、4月の月例更新で新Microsoft Edgeに置き換える計画が示されているが、Xbox上で新Microsoft Edgeのテストが始まったのはXbox InsiderのAlpha Skip Aheadリングのみ。より広いユーザーへの提供が始まるのは数週間先とみられている。
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関連キーワードMicrosoft、Windows、Windows 10、Microsoft Edge
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