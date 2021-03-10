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新Microsoft Edge、Xbox Insider Programでテスト開始

2021年3月10日 07:17

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記事提供元：スラド

headless 曰く、　Xbox上で新Micosoft Edgeのテストが始まったようだ(Windows Centralの記事Neowinの記事The Vergeの記事On MSFTの記事)。

Windows 10上のレガシーEdgeは3月でサポート終了し、4月の月例更新で新Microsoft Edgeに置き換える計画が示されているが、Xbox上で新Microsoft Edgeのテストが始まったのはXbox InsiderのAlpha Skip Aheadリングのみ。より広いユーザーへの提供が始まるのは数週間先とみられている。

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　関連ストーリー：
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※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。

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