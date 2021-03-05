

*15:11JST 東証業種別ランキング：鉱業が上昇率トップ

鉱業が上昇率トップ。そのほか鉄鋼、電力・ガス業、水産・農林業、食料品なども上昇。一方、不動産業が下落率トップ。そのほかサービス業、海運業、保険業、非鉄金属なども下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 鉱業 ／ 239.46 ／ 3.57

2. 鉄鋼 ／ 390.69 ／ 1.67

3. 電力・ガス業 ／ 376.57 ／ 1.62

4. 水産・農林業 ／ 505.18 ／ 1.42

5. 食料品 ／ 1,643.82 ／ 1.37

6. 化学工業 ／ 2,288.6 ／ 1.27

7. 電気機器 ／ 3,453.64 ／ 1.26

8. その他製品 ／ 3,677.53 ／ 1.25

9. 機械 ／ 2,224.08 ／ 1.24

10. 石油・石炭製品 ／ 1,074.71 ／ 1.18

11. ゴム製品 ／ 3,094.09 ／ 1.16

12. 金属製品 ／ 1,333.48 ／ 1.05

13. ガラス・土石製品 ／ 1,153.57 ／ 1.03

14. 輸送用機器 ／ 2,912.42 ／ 0.85

15. 建設業 ／ 1,121.16 ／ 0.84

16. 医薬品 ／ 3,184.83 ／ 0.72

17. パルプ・紙 ／ 556.87 ／ 0.53

18. 陸運業 ／ 2,053.65 ／ 0.51

19. その他金融業 ／ 668.7 ／ 0.49

20. 情報・通信業 ／ 5,202.49 ／ 0.45

21. 繊維業 ／ 585.32 ／ 0.32

22. 卸売業 ／ 1,727.77 ／ 0.32

23. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,734.72 ／ 0.26

24. 小売業 ／ 1,430.41 ／ 0.22

25. 銀行業 ／ 142.05 ／ 0.17

26. 証券業 ／ 406.39 ／ 0.13

27. 精密機器 ／ 9,044.07 ／ 0.02

28. 空運業 ／ 204.69 ／ -0.01

29. 非鉄金属 ／ 1,032.64 ／ -0.32

30. 保険業 ／ 969.09 ／ -0.35

31. 海運業 ／ 372.17 ／ -0.60

32. サービス業 ／ 2,734.38 ／ -1.70

33. 不動産業 ／ 1,428.52 ／ -1.86《FA》