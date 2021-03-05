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東証業種別ランキング：鉱業が上昇率トップ

2021年3月5日 15:11

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記事提供元：フィスコ


*15:11JST 東証業種別ランキング：鉱業が上昇率トップ
鉱業が上昇率トップ。そのほか鉄鋼、電力・ガス業、水産・農林業、食料品なども上昇。一方、不動産業が下落率トップ。そのほかサービス業、海運業、保険業、非鉄金属なども下落。


業種名／現在値／前日比（％）

1. 鉱業 ／ 239.46 ／ 3.57
2. 鉄鋼 ／ 390.69 ／ 1.67
3. 電力・ガス業 ／ 376.57 ／ 1.62
4. 水産・農林業 ／ 505.18 ／ 1.42
5. 食料品 ／ 1,643.82 ／ 1.37
6. 化学工業 ／ 2,288.6 ／ 1.27
7. 電気機器 ／ 3,453.64 ／ 1.26
8. その他製品 ／ 3,677.53 ／ 1.25
9. 機械 ／ 2,224.08 ／ 1.24
10. 石油・石炭製品 ／ 1,074.71 ／ 1.18
11. ゴム製品 ／ 3,094.09 ／ 1.16
12. 金属製品 ／ 1,333.48 ／ 1.05
13. ガラス・土石製品 ／ 1,153.57 ／ 1.03
14. 輸送用機器 ／ 2,912.42 ／ 0.85
15. 建設業 ／ 1,121.16 ／ 0.84
16. 医薬品 ／ 3,184.83 ／ 0.72
17. パルプ・紙 ／ 556.87 ／ 0.53
18. 陸運業 ／ 2,053.65 ／ 0.51
19. その他金融業 ／ 668.7 ／ 0.49
20. 情報・通信業 ／ 5,202.49 ／ 0.45
21. 繊維業 ／ 585.32 ／ 0.32
22. 卸売業 ／ 1,727.77 ／ 0.32
23. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,734.72 ／ 0.26
24. 小売業 ／ 1,430.41 ／ 0.22
25. 銀行業 ／ 142.05 ／ 0.17
26. 証券業 ／ 406.39 ／ 0.13
27. 精密機器 ／ 9,044.07 ／ 0.02
28. 空運業 ／ 204.69 ／ -0.01
29. 非鉄金属 ／ 1,032.64 ／ -0.32
30. 保険業 ／ 969.09 ／ -0.35
31. 海運業 ／ 372.17 ／ -0.60
32. サービス業 ／ 2,734.38 ／ -1.70
33. 不動産業 ／ 1,428.52 ／ -1.86《FA》

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