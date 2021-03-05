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出来高変化率ランキング（13時台）～テモナ、ギフティなどがランクイン

2021年3月5日 13:52

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記事提供元：フィスコ


*13:52JST 出来高変化率ランキング（13時台）～テモナ、ギフティなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[3月5日　13:31　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<1457> 大和ＴＰＸベア　 　20805 　2436.6　 753.85% -0.36%
<6067> インパクトHD　　 　286700 　36900　 676.96% -3.85%
<7752> リコー　　　　　　 　19261200 　3390080　 468.16% 5.82%
<6246> テクノスマート　　 　358500 　64600　 454.95% 11.6%
<6778> アルチザ　　　　　 　1477100 　325860　 353.29% 10.67%
<9262> シルバーライフ　　 　155400 　37640　 312.86% -6.57%
<3232> 三交GHD　　　　 　405300 　111740　 262.72% -1.81%
<1711> 省電舎HD　 　351400 　101000　 247.92% 6.22%
<8057> 内田洋行　　　 　201300 　57900　 247.67% 1.93%
<7037>* テノ．ホールディングス　109300 　32180　 239.65% 2.59%
<9052> 山陽電　　　　　　 　226100 　66740　 238.78% -1.09%
<3985>*テモナ　　　　　　 　192300 　62040　 209.96% 0.12%
<6034> MRT　　　　　　 　138000 　45380　 204.10% -4.37%
<9828> 元気寿司　　　　　 　106900 　35800　 198.60% -2.65%
<8160> 木曽路　　　　　　 　520100 　175380　 196.56% -1.29%
<7004> 日立造　　　　　　 　22969400 　8188200　 180.52% -6.2%
<1699> 野村原油　　　　　 　23984410 　9060178　 164.72% 5.19%
<7351> グッドパッチ　 　738800 　281240　 162.69% 5.71%
<6072>*地盤ネットH　　　 　343100 　136200　 151.91% 2.97%
<7317>*松屋R&D　　　　 　42500 　17180　 147.38% -3.83%
<4496>*コマースワン　　　 　27700 　11560　 139.62% -6.33%
<3446>*ジェイテックコーポレーション 　29400 　12420　 136.71% -6.61%
<3645>*メディカルN　　　 　359800 　155020　 132.10% -5.13%
<6184>*鎌倉新書　　　　　 　543200 　235440　 130.72% -1.86%
<6666>*リバーエレテク　　 　295200 　128060　 130.52% -6.77%
<3857> ラック　　　　　　 　145500 　63200　 130.22% -0.69%
<4449>*ギフティ　　　　　 　978700 　430540　 127.32% -6.28%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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