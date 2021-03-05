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*13:52JST 出来高変化率ランキング（13時台）～テモナ、ギフティなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月5日 13:31 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<1457> 大和ＴＰＸベア 20805 2436.6 753.85% -0.36%
<6067> インパクトHD 286700 36900 676.96% -3.85%
<7752> リコー 19261200 3390080 468.16% 5.82%
<6246> テクノスマート 358500 64600 454.95% 11.6%
<6778> アルチザ 1477100 325860 353.29% 10.67%
<9262> シルバーライフ 155400 37640 312.86% -6.57%
<3232> 三交GHD 405300 111740 262.72% -1.81%
<1711> 省電舎HD 351400 101000 247.92% 6.22%
<8057> 内田洋行 201300 57900 247.67% 1.93%
<7037>* テノ．ホールディングス 109300 32180 239.65% 2.59%
<9052> 山陽電 226100 66740 238.78% -1.09%
<3985>*テモナ 192300 62040 209.96% 0.12%
<6034> MRT 138000 45380 204.10% -4.37%
<9828> 元気寿司 106900 35800 198.60% -2.65%
<8160> 木曽路 520100 175380 196.56% -1.29%
<7004> 日立造 22969400 8188200 180.52% -6.2%
<1699> 野村原油 23984410 9060178 164.72% 5.19%
<7351> グッドパッチ 738800 281240 162.69% 5.71%
<6072>*地盤ネットH 343100 136200 151.91% 2.97%
<7317>*松屋R&D 42500 17180 147.38% -3.83%
<4496>*コマースワン 27700 11560 139.62% -6.33%
<3446>*ジェイテックコーポレーション 29400 12420 136.71% -6.61%
<3645>*メディカルN 359800 155020 132.10% -5.13%
<6184>*鎌倉新書 543200 235440 130.72% -1.86%
<6666>*リバーエレテク 295200 128060 130.52% -6.77%
<3857> ラック 145500 63200 130.22% -0.69%
<4449>*ギフティ 978700 430540 127.32% -6.28%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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