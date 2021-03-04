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*15:12JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ
非鉄金属が下落率トップ。そのほか情報・通信業、その他製品、空運業、精密機器なども下落。一方、海運業が上昇率トップ。そのほか不動産業、銀行業、石油・石炭製品、水産・農林業なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 海運業 ／ 374.43 ／ 3.27
2. 不動産業 ／ 1,455.64 ／ 0.36
3. 銀行業 ／ 141.81 ／ 0.26
4. 石油・石炭製品 ／ 1,062.13 ／ 0.22
5. 水産・農林業 ／ 498.12 ／ 0.15
6. その他金融業 ／ 665.41 ／ 0.15
7. 鉱業 ／ 231.2 ／ 0.00
8. ゴム製品 ／ 3,058.6 ／ -0.05
9. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,730.19 ／ -0.08
10. 建設業 ／ 1,111.82 ／ -0.13
11. 証券業 ／ 405.86 ／ -0.15
12. 食料品 ／ 1,621.58 ／ -0.18
13. 保険業 ／ 972.46 ／ -0.21
14. 化学工業 ／ 2,259.96 ／ -0.30
15. 電力・ガス業 ／ 370.55 ／ -0.31
16. 陸運業 ／ 2,043.16 ／ -0.43
17. パルプ・紙 ／ 553.94 ／ -0.43
18. ガラス・土石製品 ／ 1,141.82 ／ -0.46
19. 繊維業 ／ 583.47 ／ -0.68
20. 輸送用機器 ／ 2,888. ／ -0.71
21. 鉄鋼 ／ 384.29 ／ -1.00
22. 小売業 ／ 1,427.26 ／ -1.00
23. 卸売業 ／ 1,722.33 ／ -1.01
24. 機械 ／ 2,196.89 ／ -1.17
25. サービス業 ／ 2,781.7 ／ -1.23
26. 医薬品 ／ 3,162.09 ／ -1.36
27. 電気機器 ／ 3,410.73 ／ -1.44
28. 金属製品 ／ 1,319.58 ／ -1.46
29. 精密機器 ／ 9,041.92 ／ -1.63
30. 空運業 ／ 204.72 ／ -1.72
31. その他製品 ／ 3,632.08 ／ -2.17
32. 情報・通信業 ／ 5,179.16 ／ -2.56
33. 非鉄金属 ／ 1,035.93 ／ -3.85《FA》
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