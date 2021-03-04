

*15:12JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ

非鉄金属が下落率トップ。そのほか情報・通信業、その他製品、空運業、精密機器なども下落。一方、海運業が上昇率トップ。そのほか不動産業、銀行業、石油・石炭製品、水産・農林業なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 海運業 ／ 374.43 ／ 3.27

2. 不動産業 ／ 1,455.64 ／ 0.36

3. 銀行業 ／ 141.81 ／ 0.26

4. 石油・石炭製品 ／ 1,062.13 ／ 0.22

5. 水産・農林業 ／ 498.12 ／ 0.15

6. その他金融業 ／ 665.41 ／ 0.15

7. 鉱業 ／ 231.2 ／ 0.00

8. ゴム製品 ／ 3,058.6 ／ -0.05

9. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,730.19 ／ -0.08

10. 建設業 ／ 1,111.82 ／ -0.13

11. 証券業 ／ 405.86 ／ -0.15

12. 食料品 ／ 1,621.58 ／ -0.18

13. 保険業 ／ 972.46 ／ -0.21

14. 化学工業 ／ 2,259.96 ／ -0.30

15. 電力・ガス業 ／ 370.55 ／ -0.31

16. 陸運業 ／ 2,043.16 ／ -0.43

17. パルプ・紙 ／ 553.94 ／ -0.43

18. ガラス・土石製品 ／ 1,141.82 ／ -0.46

19. 繊維業 ／ 583.47 ／ -0.68

20. 輸送用機器 ／ 2,888. ／ -0.71

21. 鉄鋼 ／ 384.29 ／ -1.00

22. 小売業 ／ 1,427.26 ／ -1.00

23. 卸売業 ／ 1,722.33 ／ -1.01

24. 機械 ／ 2,196.89 ／ -1.17

25. サービス業 ／ 2,781.7 ／ -1.23

26. 医薬品 ／ 3,162.09 ／ -1.36

27. 電気機器 ／ 3,410.73 ／ -1.44

28. 金属製品 ／ 1,319.58 ／ -1.46

29. 精密機器 ／ 9,041.92 ／ -1.63

30. 空運業 ／ 204.72 ／ -1.72

31. その他製品 ／ 3,632.08 ／ -2.17

32. 情報・通信業 ／ 5,179.16 ／ -2.56

33. 非鉄金属 ／ 1,035.93 ／ -3.85《FA》